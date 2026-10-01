Đoàn kiểm tra số 2 của tỉnh làm việc với xã Mậu A về vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra số 2 tỉnh Lào Cai với xã Mậu A về vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Làm việc với đoàn có lãnh đạo UBND xã, các phòng chuyên môn và hiệu trưởng các trường do UBND xã Mậu A quản lý.

Tại buổi làm việc, UBND xã Mậu A báo cáo kết quả triển khai Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2026 - 2030; việc tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bàn giao, quản lý cơ sở vật chất, tài sản; công tác nuôi dưỡng, bán trú và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới.

Lãnh đạo xã Mậu A báo cáo tình hình sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trước khi sắp xếp, xã Mậu A có 13 trường công lập với 250 lớp, 6.845 học sinh. Đến nay, 13 trường được sắp xếp thành 6 trường, giảm 7 đầu mối, tương đương 53,85%.

Sau sắp xếp, các trường đã kiện toàn tổ chức, ban giám hiệu và tổ chuyên môn; xây dựng quy chế làm việc, triển khai kế hoạch giáo dục. Có 100% số trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Việc bàn giao cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, hồ sơ viên chức và học sinh đã hoàn thành. Các trường tiếp tục cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số; quan tâm thực hiện công tác y tế học đường, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số trường vẫn còn thiếu phòng học, trang thiết bị và giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh. Quy mô trường, lớp sau sắp xếp lớn, phạm vi quản lý rộng cũng bước đầu tạo áp lực đối với công tác điều hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của tỉnh ghi nhận kết quả xã Mậu A đạt được trong sắp xếp mạng lưới trường, lớp và đưa các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đánh giá thực chất quá trình vận hành; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chủ động tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định và quyền lợi học tập của học sinh.

Các đại biểu xã Mậu A làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 tỉnh Lào Cai về vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Đồng chí đề nghị địa phương cần tăng cường quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số; thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp trong quá trình vận hành mô hình mới.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đoàn kiểm tra tiếp thu, tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, nhất là các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, biên chế, đội ngũ và điều kiện bảo đảm hoạt động của các trường sau sắp xếp.

Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục, điểm trường trên địa bàn xã; kiểm tra tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất, công tác tổ chức dạy học, nuôi dưỡng, bán trú và những vấn đề phát sinh sau sắp xếp.