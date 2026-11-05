Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Thục Phán

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán; La Thị Vũ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Đảng ủy thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ban hành chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện và kết quả đầu ra. Chú trọng kiểm tra, đôn đốc, rà soát những hạn chế, vướng mắc để kịp thời đề ra giải pháp khắc phục, bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Đến nay, trên 98% đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 32/32 chi bộ tổ dân phố được cấp tài khoản iOffice; 100% văn bản đi, đến trong các cơ quan được xử lý trực tuyến, 100% văn bản thuộc phạm vi thực hiện được ký số. Tổ chức 159 buổi tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi số tại 32 tổ dân phố với 6.850 lượt người dân tham gia; hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 7.087 lượt công dân, hỗ trợ tích hợp các giấy tờ, tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Triển khai 7.844/7.878 học bạ số, đạt 99,6%; 100% cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm học 2025 - 2026. 98% hồ sơ khám, chữa bệnh được quản lý qua phần mềm HMIS, 11/11 bác sĩ thực hiện ký số đơn thuốc. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 19.658 hồ sơ, trong đó 14.867 hồ sơ trực tuyến (75,63%), 4.791 hồ sơ trực tiếp (24,37%); đã giải quyết 19.489 hồ sơ, đạt 99,14%.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra trao đổi, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tiến độ chuẩn hóa, số hóa dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; hiệu quả hoạt động của 32 tổ chuyển đổi số cộng đồng và 8 tổ hỗ trợ chuyển đổi số; kết quả triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ số”, công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử Nặm Lìn” và các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số. Tiếp tục rà soát, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị phường tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW phù hợp với tình hình thực tế địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.