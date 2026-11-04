Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Giang

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Việt Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường; lãnh đạo Công an phường và các đơn vị liên quan.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được Đảng ủy phường quan tâm triển khai thường xuyên, đồng bộ với nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp và trên các nền tảng truyền thông số, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến nay, 98% đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; phường thành lập 18 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 18 tổ dân phố với tổng số 162 thành viên; tỷ lệ thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử đạt 99,9%; 100% cơ sở giáo dục cấp tiểu học và THCS trên địa bàn triển khai học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử; tỷ lệ liên thông dữ liệu, thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip tại trạm y tế đạt 100%. Từ tháng 7/2025 đến nay, Công an phường hoàn thành thu nhận 2.260 hồ sơ căn cước, kích hoạt 2.242/2.260 tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tiếp đạt 100%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra trao đổi, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên, những khó khăn trong quá trình triển khai; hiệu quả hoạt động của 18 tổ chuyển đổi số cộng đồng và mô hình chi hội số tại các tổ dân phố; thông tin cụ thể về hiệu quả mô hình camera an ninh; tỷ lệ sử dụng chữ ký số; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và kết quả đạt được; rà soát, cập nhật rõ tiến độ thực hiện các nội dung khắc phục, xác định cụ thể những nhiệm vụ đã hoàn thành và đang triển khai; làm rõ tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên; kết quả rà soát, khắc phục các điểm lõm sóng viễn thông; kết quả phát triển công dân số gắn với các chỉ tiêu định lượng theo kế hoạch của UBND tỉnh; xác định những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW bảo đảm kịp thời, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trên cơ sở những nội dung thành viên đoàn kiểm tra chỉ ra, cần xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, rà soát các nhiệm vụ chưa hoàn thành, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đề nghị phường tiếp tục quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động sử dụng các nền tảng số, tự thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả cải cách hành chính. Đối với lĩnh vực y tế, cần tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 72-NQ/TW, phấn đấu hoàn thành công tác khám sức khỏe cho người dân trước ngày 30/11/2026.