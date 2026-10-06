Đoàn kiểm tra số 1 của UBND tỉnh kiểm tra 3 dự án đầu tư công

Lãnh đạo Sở Tài chính xem bản đồ GPMB Dự án Xây mới Trường Tiểu học Chi Lăng 2

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án xây mới Trường Tiểu học Chi Lăng 2 (phường Lương Văn Tri), quy mô 665 học sinh đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế và lựa chọn nhà thầu xây lắp; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) mới bàn giao được khoảng 2.355 m² trên tổng diện tích hơn 10.000 m² cần thu hồi.

Đoàn kiểm tra tại Công viên bờ sông Kỳ Cùng

Đối với dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng và bãi đỗ xe công cộng phường Lương Văn Tri, nhiều hạng mục tại khu vực công viên đã hoàn thành thi công các điểm nhấn cảnh quan, trồng cây, thảm cỏ, làm sân, đường dạo, lan can đá, hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước và các vịnh đỗ xe; hiện đang tiếp tục thi công các hạng mục khu vực bãi đỗ xe công cộng. Lũy kế giá trị thực hiện gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đạt khoảng 27,2/36,4 tỷ đồng, tương đương 74,7% giá trị hợp đồng.

Đoàn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án Công viên trung tâm Lương Văn Tri và bãi đỗ xe công cộng

Hiện trường thi công Dự án Công viên trung tâm Lương Văn Tri và bãi đỗ xe công cộng

Dự án Công viên trung tâm Lương Văn Tri và bãi đỗ xe công cộng đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đã triển khai phá dỡ công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện trạng.

Hiện nay, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng Dự án Công viên trung tâm Lương Văn Tri và bãi đỗ xe công cộng; triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao của cả 3 dự án.

Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ triển khai các dự án

Các thành viên Đoàn kiểm tra số 1 tham gia buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị, nhà thầu báo cáo tiến độ, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, trong đó tập trung vào công tác GPMB và việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đoàn kiểm tra số 1 làm việc với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan dự án

Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện từng dự án; xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ GPMB, thi công xây dựng công trình đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND phường Lương Văn Tri tập trung xử lý các nội dung liên quan đến công tác GPMB hoàn thành kiểm đếm, xác định vị trí và phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trong năm 2026. UBND phường Lương Văn Tri tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.