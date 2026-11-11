Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại điện lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc khối chính quyền cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ.

Trên hệ thống theo dõi nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 168/172 nhiệm vụ có thời hạn, đạt 97,7%; còn 4 nhiệm vụ đang thực hiện, trong đó có 1 nhiệm vụ quá hạn. Tuy nhiên, đối với Kế hoạch hành động 100 ngày của Ban Chỉ đạo Trung ương, trong tổng số 44 nhiệm vụ, mới hoàn thành 15 nhiệm vụ, đạt 34%, còn 29 nhiệm vụ đang triển khai.

Chuyển đổi số từng bước mang lại hiệu quả trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hiện cung cấp 2.034 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.577 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận 107.048 hồ sơ, có 81.147 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt tỷ lệ 75,8%. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 94,68%. Cắt giảm từ 20 - 30% thời hạn giải quyết đối với 327 thủ tục hành chính; 108 thủ tục hành chính được tự động điền, tái sử dụng dữ liệu, góp phần giảm giấy tờ, thời gian và chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp.

Trong các lĩnh vực đời sống xã hội, chuyển đổi số cũng từng bước được mở rộng. 188/188 sản phẩm OCOP của tỉnh được gắn mã QR; tỷ lệ học bạ số đạt 99,3%; 181/181 cơ sở khám, chữa bệnh dùng căn cước công dân. Toàn tỉnh có 399.922 tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt, góp phần thúc đẩy sử dụng các tiện ích số trong giao dịch hành chính và đời sống hằng ngày.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận làm rõ một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời nêu một số khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong công tác lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh số hóa, làm sạch và tái sử dụng dữ liệu, xác định danh mục dữ liệu ưu tiên, lộ trình xử lý dữ liệu lịch sử; tăng cường kết nối các cơ sở dữ liệu để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy nhanh việc xử lý các điểm lõm sóng, sóng yếu, thiếu điện; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, gắn với yêu cầu phòng, chống lãng phí trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhất là nguồn nhân lực, thời gian và kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận buổi làm viêc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh, báo cáo tự kiểm tra cần đề cao tinh thần tự phê bình, bảo đảm tính khách quan, trung thực; đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

Trong thời gian tới, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo; chủ động xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời, chú trọng xây dựng, rà soát và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát từ sớm, từ xa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm. Trên cơ sở đó, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.