Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác tổ chức thi hành pháp luật làm việc tại Phú Thọ

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 1/7/2025, tỉnh tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước được duy trì liên tục trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong 6 tháng đầu sau hợp nhất, UBND tỉnh tổ chức 10 cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát 1.331 văn bản, trình HĐND tỉnh bãi bỏ 100 nghị quyết, UBND tỉnh bãi bỏ 361 quyết định và 27 chỉ thị. Tỉnh đồng thời ban hành mới 235 văn bản, gồm 76 nghị quyết và 159 quyết định.

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Phúc

Theo bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quá trình hoàn thiện hệ thống văn bản được thực hiện theo hướng bảo đảm chất lượng, trình tự, thủ tục, không chạy theo tiến độ mà bỏ qua yêu cầu pháp lý. Đến ngày 1/1/2026, hệ thống văn bản cơ bản đã được rà soát, sửa đổi, ban hành để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh, sớm hơn tiến độ chung.

Từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, HĐND tỉnh ban hành 32 nghị quyết quy phạm pháp luật; UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 56 quyết định; cấp xã ban hành 106 văn bản. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó hệ thống truyền thanh tại 148/148 xã, phường được sử dụng để phổ biến các quy định pháp luật đến người dân.

Đối với hai lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn theo dõi trong năm 2026 là an toàn thực phẩm và chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội, tỉnh đã triển khai các hoạt động kiểm tra, rà soát và xử lý theo thẩm quyền. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, báo cáo của tỉnh cho biết đã kiểm tra 2.643 trong tổng số 2.770 cơ sở thuộc diện được thống kê, đạt 95,4%; phát hiện 127 cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, xử phạt 25 cơ sở với tổng số tiền 185,75 triệu đồng. Ngành nông nghiệp và môi trường lấy 1.164 mẫu nông, lâm, thủy sản để kiểm nghiệm, trong đó 5 mẫu không đạt yêu cầu, gồm 4 mẫu yến chưng không đạt chỉ tiêu theo hồ sơ tự công bố và 1 mẫu râu mực có hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép.

Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Phúc

Ghi nhận những kết quả đạt được, ông Hồ Quang Huy cho rằng UBND tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thi hành pháp luật; quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao về cơ bản bảo đảm thời hạn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm, kỷ luật và đạo đức công vụ.

Tuy nhiên, kết luận sơ bộ của đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.

Trưởng đoàn công tác đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục kiện toàn nhân lực, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức thi hành pháp luật. Ảnh: Ngọc Phúc

Từ kết quả kiểm tra, Trưởng đoàn công tác đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục kiện toàn nhân lực, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức thi hành pháp luật. Tỉnh cần rà soát, hoàn thiện báo cáo, bổ sung hồ sơ, tài liệu và số liệu theo yêu cầu của các thành viên đoàn kiểm tra, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ xây dựng dự thảo kết luận kiểm tra, gửi UBND tỉnh Phú Thọ lấy ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành kết luận chính thức.