Đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban Quốc gia về trẻ em làm việc với tỉnh Lào Cai

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia Đoàn kiểm tra có lãnh đạo Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh; lãnh đạo UBND các xã Yên Bình và Trấn Yên.

Tỉnh Lào Cai có gần 449.000 trẻ em, chiếm gần 1/4 dân số; trên 60% là trẻ em dân tộc thiểu số, gần 9.000 em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 70.000 em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong công tác trẻ em, tỉnh đã ban hành hệ thống văn bản đầy đủ; cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Tỉnh quan tâm bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội để triển khai thực hiện công tác trẻ em. Trong hai năm 2025 - 2026, ngân sách địa phương bố trí trên 1.778 tỷ đồng (trong đó, năm 2025 là 757,5 tỷ đồng, năm 2026 là 1.020,7 tỷ đồng) thực hiện các đề án, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trong đó, cùng với ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương (chiếm 50%) dành cho đầu tư xây dựng các trường tiểu học, trường THCS, trường mầm non, trường phổ thông dân tộc nội trú là 1,566 tỷ đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động, tiếp nhận gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, các nguồn lực chăm lo cho trẻ em còn được lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia (43 tỷ đồng) góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, nhất là đối với trẻ em vùng khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em; 100% xã, phường có ban chỉ đạo hoặc ban điều hành công tác trẻ em, phân công cán bộ phụ trách.

Trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và bữa ăn học đường, tỉnh triển khai tiêm chủng, khám sức khỏe, sàng lọc trước sinh, sơ sinh và can thiệp sớm các bệnh, tật; tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ hằng năm đạt trên 98%, 100% trẻ em, học sinh được kiểm tra sức khỏe đầu năm học.

Tỉnh ban hành đề án nâng cao dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, duy trì 86 mô hình chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. Công tác kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, chất lượng bữa ăn và bản đồ an toàn thực phẩm trong trường học được tăng cường.

Bảo đảm quyền học tập và phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nội trú, bán trú; tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các cấp đạt trên 99%. 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập tiểu học mức độ 3 và trung học cơ sở mức độ 2. Toàn tỉnh có 4.418 trẻ em khuyết tật có khả năng đến trường được học hòa nhập; thành lập 2 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, đuối nước, tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chú trọng phát hiện sớm, can thiệp, xử lý và trợ giúp pháp lý. 100% xã, phường có đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7.

Tỉnh quan tâm đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi, thư viện và không gian sinh hoạt cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện để trẻ em vui chơi, học tập và phát triển toàn diện.

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và các sở, ban, ngành của tỉnh trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung: thực trạng tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại, bạo lực học đường, tảo hôn và tỷ lệ hoàn thành các cấp học; làm sạch cơ sở dữ liệu trẻ em; khó khăn trong thực hiện chính sách và lồng ghép chỉ tiêu về trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, củng cố và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở; quyền tham gia của trẻ…

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số nội dung Đoàn kiểm tra quan tâm; đồng thời khẳng định, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai với sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ﻿ Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho y tế, dinh dưỡng và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng khó khăn; củng cố mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, nhà trường và gia đình; rà soát, quản lý và hỗ trợ kịp thời trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực. Tỉnh đề nghị Ủy ban Quốc gia về trẻ em, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện cơ chế, chính sách, bổ sung nguồn lực và nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em tại địa bàn miền núi, biên giới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận nỗ lực và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh về thực hiện quyền trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đồng thời chia sẻ với những khó khăn đặc thù mà các địa phương đang đối mặt, đặc biệt là các vấn đề: xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, bảo đảm dinh dưỡng và sự phát triển toàn diện của trẻ em, cũng như những hạn chế về nguồn nhân lực làm công tác trẻ em ở cơ sở.

Đồng chí Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ﻿Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác trẻ em trong thời gian tới, đồng chí Cao Xuân Thạo kiến nghị địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tỉnh tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản, cơ chế, chính sách liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tăng cường độ bao phủ của các chính sách an sinh đối với trẻ em. Phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về công tác bảo vệ trẻ em, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh; trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phát huy cao độ vai trò nòng cốt, phối hợp giám sát và vận động toàn dân chăm lo cho trẻ em.

Đoàn công tác trân trọng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất cũng như những khó khăn từ thực tiễn của Lào Cai để tổng hợp, báo cáo cấp Trung ương.