Đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban Quốc gia về trẻ em làm việc tại Lạng Sơn

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh; đại diện các sở, ngành và UBND một số xã, phường.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, toàn tỉnh có trên 191.000 trẻ em, chiếm 21,71% dân số; trong đó, 13.503 trẻ sống trong gia đình nghèo, cận nghèo; 383 trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội; 205 trẻ em sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội; 201 trẻ em sống trong gia đình có người vi phạm pháp luật; 4.529 trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ đi làm ăn xa; 144 trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại buổi làm việc

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức vận động nguồn lực thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các xã vùng III nhằm giúp các em giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Kết quả, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 18/24 chỉ tiêu trong công tác thực hiện quyền trẻ em. Tiêu biểu: toàn tỉnh duy trì 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp; 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh; 100% xã, phường thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến trẻ em; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,9%; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin đạt 96,9%...

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong chương trình, đoàn tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành; việc bố trí nhân lực, kinh phí; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị liên quan đến quyền trẻ em và huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực gia đình; đảm bảo thiết chế văn hoá, thể thao tại khu dân cư, trường học phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khoẻ, vui chơi, giải trí của trẻ em…

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, UBND tỉnh luôn quan tâm thực hiện các chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về sức khỏe, dinh dưỡng chưa đạt mục tiêu đề ra. Tỉnh mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương về kinh phí, chuyên môn và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác trẻ em ở cơ sở.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện quyền trẻ em. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về trẻ em; đổi mới, duy trì thường xuyên công tác truyền thông, phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng và mỗi gia đình trong bảo vệ trẻ em; quan tâm bố trí nguồn lực, phối hợp liên ngành và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ trẻ em.

Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh chú trọng cập nhật, liên thông cơ sở dữ liệu về trẻ em; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em phù hợp với nhu cầu thực tế. Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Đoàn kiểm tra ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.