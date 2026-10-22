Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật tại Đồng Nai

Tiếp và làm việc với đoàn có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan của thành phố.

Mục đích của cuộc kiểm tra là đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về tổ chức THPL của thành phố Đồng Nai; đồng thời xem xét tình hình THPL trong 2 lĩnh vực trọng tâm gồm: an toàn thực phẩm (ATTP) và chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Theo báo cáo, thời gian qua, UBND thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức THPL, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng và THPL, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố đã ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch theo dõi tình hình THPL, triển khai thi hành văn bản QPPL. Công tác xây dựng, phổ biến pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản được triển khai thường xuyên kịp thời, nền nếp; việc theo dõi THPL trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành được quan tâm chỉ đạo sát sao, góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước trên địa bàn.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Đặc biệt, thành phố đang quyết liệt, dốc sức hoàn thành nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Hiện nay, Sở Tư pháp đang thực hiện rà soát, đánh giá các tiêu chí, tổ chức tọa đàm, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp để hoàn thiện kết quả tổng rà soát, báo cáo chính thức về Ban chỉ đạo trước ngày 3-11-2026 theo quy định.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Phạm Thị Bích Thủy thông tin kết quả thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: An Nhơn

Đối với lĩnh vực ATTP, các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố đã tích cực triển khai thực hiện và kết quả mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú. Nội dung tuyên truyền gắn với trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, điều kiện ATTP, nguồn gốc hàng hóa và các quy định liên quan đến hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: An Nhơn

Về lĩnh vực công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ nhiều nội dung quan trọng như: chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức THPL, theo dõi thi hành văn bản QPPL. Đối với báo cáo phục vụ kiểm tra, đoàn yêu cầu đơn vị cần rà soát, bổ sung, làm rõ các số liệu, nội dung theo ý kiến góp ý của thành viên đoàn, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ.

Đại diện cơ quan, đơn vị của thành phố Đồng Nai trao đổi, giải đáp những thắc mắc với đoàn kiểm tra. Ảnh: An Nhơn

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố Đồng Nai trong thời gian qua. Thứ trưởng cho rằng, kết quả nêu trên chính là sự nỗ lực, cố gắng chung của cả hệ thống chính trị thành phố, của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, tư pháp trong điều kiện vừa triển khai nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều biến động và tổ chức hoạt động của thành phố Đồng Nai trong điều kiện mới.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Đồng Nai tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành; đồng thời cần quan tâm nhiều hơn nữa công tác tổ chức THPL và theo dõi thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; cần nêu cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm đã đề ra, để việc THPL ngày càng mang lại hiệu quả thực chất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng tiếp nhận đầy đủ những nội dung đánh giá, nhận xét, góp ý mà đoàn kiểm tra đã trao đổi tại buổi làm việc, qua đó giúp thành phố tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức THPL.

Trên tinh thần đó, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ nhân lực làm công tác pháp chế, tư pháp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Chủ động rà soát, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn tháo gỡ những quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn quản lý tại địa phương. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, nhất là lĩnh vực ATTP.

Đồng Nai tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng, theo dõi, kiểm tra tình hình THPL, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…