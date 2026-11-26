Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào 5 trọng tâm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng, hoàn thiện thể chế; phòng ngừa tham nhũng; phòng, chống lãng phí; công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực qua các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Qua nghiên cứu báo cáo và làm việc thực tế, các thành viên đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu của Cà Mau trong thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức các hội nghị chuyên đề; thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý các dự án tồn đọng và nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Đồng chí Nguyễn Danh Tú, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại tỉnh Cà Mau.

Về xử lý nhà, đất dôi dư, toàn tỉnh có 458 cơ sở thuộc diện phải xử lý. Trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026, tỉnh đã hoàn thành chuyển đổi công năng, đưa vào sử dụng 77 cơ sở; 381 cơ sở còn lại tiếp tục được giao về địa phương quản lý, xử lý.

Theo phương án được duyệt, có thêm 53 cơ sở nhà, đất được chuyển đổi công năng, đưa vào sử dụng, nâng tổng số cơ sở đã chuyển đổi công năng từ khi sắp xếp đến nay lên 130 cơ sở, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Y Trung Niê KDăm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương, trao đổi, gợi mở một số giải pháp tại buổi làm việc.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 34 đảng viên liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, ở giai đoạn điều tra, số tiền thu hồi hơn 4,91 tỷ đồng trên tổng số hơn 5,94 tỷ đồng, đạt 82,78%.

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, giải trình, làm rõ những vấn đề đoàn kiểm tra, giám sát đặt ra; đồng thời kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tài sản, đăng ký doanh nghiệp, thuế và ngân hàng, phục vụ hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, phòng ngừa và phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh quyết tâm của tỉnh trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho xã, phường.

Tỉnh sẽ tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; rà soát, ưu tiên chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư để phục vụ giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa và các nhu cầu thiết thực khác, tránh thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, tỉnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phan Chí Hiếu đề nghị tỉnh tiếp tục chú trọng kiểm soát quyền lực, nhất là trong công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện chặt chẽ các quy định trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Đồng chí lưu ý, cần nâng cao hiệu quả thực chất các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm các định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy định về kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, khai thác hiệu quả trụ sở, tài sản công dôi dư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

"Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời, dứt điểm các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát Trung ương; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa liêm chính.", đồng chí Phan Chí Hiếu yêu cầu./.