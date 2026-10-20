Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 của Đảng ủy Công an Trung ương thông qua dự thảo báo cáo giám sát tại Công an TP Đà Nẵng

Tham dự hội nghị có Trung tướng Lê Xuân Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía TP Đà Nẵng có đồng chí Trần Thắng Lợi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, cùng đại diện Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Tại đợt làm việc này, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 10 đảng bộ, cấp ủy thuộc Công an TP Đà Nẵng. Nội dung tập trung vào công tác quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng. Đoàn đánh giá cao những kết quả nổi bật thu được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục.

Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm nhân rộng các mô hình hay, đồng thời nhận diện, chấn chỉnh ngay các thiếu sót, "không để các vi phạm nhỏ tích tụ, kéo dài dẫn đến hậu quả nghiêm trọng". Đồng chí biểu dương tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc, đúng quy trình và không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng phát huy mạnh mẽ vai trò người đứng đầu, khẩn trương khắc phục triệt để các hạn chế đã chỉ ra, siết chặt kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đặc biệt, Thứ trưởng chỉ đạo Công an thành phố phải chủ động nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, quyết không để hình thành các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ sai phạm ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 3 cũng yêu cầu các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo trình Lãnh đạo Bộ Công an và thực hiện lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

Công Hạnh