Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Chiều 24-9, tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Đinh Hữu Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh, Phó Trưởng đoàn; lãnh đạo các vụ thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng…

Làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức đảng liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Hữu Thành và các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234 tham dự buổi làm việc.

Các đồng chí: Trần Phong, Hồ Xuân Trường, Lâm Đông, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Khắc Hà tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234 đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung, làm rõ một số nội dung.

Các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234 tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Sỹ Thanh ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã kịp thời chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục rà soát, nghiên cứu, triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, bảo đảm sát thực tiễn; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, bảo đảm thực chất, khách quan, lấy hiệu quả công việc và sự tín nhiệm làm thước đo; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ có năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát để góp phần nâng cao hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tin, ảnh: N.V - MINH TRỰC