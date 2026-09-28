Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các xã Yên Sơn, Bạch Đích, Bắc Mê và phường Mỹ Lâm.

Thực hiện Quyết định số 229-QĐNS/TW, ngày 11/7/2026 của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 đã kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 04 nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; Kết quả thực hiện các khâu của công tác cán bộ; Việc quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị; Việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2. Đoàn Kiểm tra tổ chức kiểm tra theo Quy trình của Bộ Chính trị, trực tiếp làm việc tại 7 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trinh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương; từng bước hoàn thiện các quy định về các khâu của công tác cán bộ.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm từ 330 đơn vị xuống còn 124 đơn vị hành chính cấp xã. Toàn tỉnh hiện có 128 đảng bộ trực thuộc, 1.806 tổ chức cơ sở đảng với 139.250 đảng viên. Công tác phân cấp quản lý cán bộ được quan tâm. Tỉnh đã ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ; 100% xã, phường đã ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ phù hợp với thực tiễn. Công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm được thực hiện theo quy định. Toàn tỉnh có 1.636 lượt cán bộ được phê duyệt quy hoạch; điều động, luân chuyển 58 lượt cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý; điều động 127 cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã và luân chuyển 185 cán bộ, công chức giữa các xã, phường.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới chuyển mạnh từ “ban hành để triển khai” sang “tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất”; từ khắc phục từng vụ việc sang khắc phục những nguyên nhân có tính hệ thống; từ quản lý cán bộ chủ yếu bằng hồ sơ, quy trình sang quản lý dựa trên dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trọng tâm trước mắt là hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ; chấn chỉnh quy trình quy hoạch, bổ nhiệm; củng cố nguồn cán bộ cấp xã; hoàn thành số hóa, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách; tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ và kết quả cần đạt đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm các hạn chế được khắc phục thực chất, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát 229.

Đồng thời, đẩy nhanh xây dựng, đưa vào sử dụng nền tảng số phục vụ quản lý, đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng đánh giá theo hướng thực chất, gắn với sản phẩm và trách nhiệm cá nhân; đẩy nhanh số hóa hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ và kiểm soát quyền lực.

Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, thực hiện nghiêm các bước trong quy trình công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ; quan tâm xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có chuyên môn sâu và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trân trọng cảm ơn Đoàn Kiểm tra, giám sát đã làm việc trách nhiệm, khách quan, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, những nội dung Đoàn Kiểm tra chỉ ra là những vấn đề hết sức đáng quý, giúp tỉnh nhìn nhận đầy đủ hơn những mặt còn hạn chế để kịp thời khắc phục, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Tuyên Quang đang trong quá trình thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, địa bàn rộng, điều kiện còn không ít khó khăn, nhất là sau hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc thực tiễn, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương để tỉnh tháo gỡ những khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và các tổ chức đảng trong quá trình Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát.

Qua kiểm tra, Tuyên Quang có nhiều ưu điểm nổi bật. Đảng bộ tỉnh giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tỉnh đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương; công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ cơ bản chặt chẽ, có tầm nhìn. Đặc biệt, công tác đánh giá cán bộ đã có chuyển biến từ định tính sang định lượng, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh cũng nghiêm túc khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua các đợt kiểm tra, giám sát trước của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bố trí, sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn có những vấn đề cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện. Đây cũng là thực trạng chung trong quá trình tổ chức lại bộ máy, đòi hỏi công tác cán bộ phải được rà soát kỹ lưỡng, bố trí đúng người, đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là công việc “gốc”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí đề nghị tỉnh thực hiện công tác cán bộ theo một quy trình khép kín, từ xác định nhu cầu công việc, đào tạo, tạo nguồn, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và đánh giá cán bộ. Trong đó, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng, dù khó nhưng phải thực hiện thực chất, khách quan, rõ ràng, phân định được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục siết chặt nguyên tắc, hoàn thiện đầy đủ các quy định, các bước, quy trình công tác cán bộ; cụ thể hóa bằng tiêu chí, chỉ tiêu, bảo đảm đầy đủ các quy định mới của Trung ương. Thực hiện nghiêm, đầy đủ các bước quy trình công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ; rà soát, chuẩn hóa hồ sơ cán bộ theo quy định.

Đối với đánh giá cán bộ, đồng chí yêu cầu phải thực chất, khách quan; nhanh chóng đưa vào sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, từng bước chuyển mạnh từ quản lý bằng hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, tỉnh cần rà soát tổng thể, bố trí lại đội ngũ cán bộ cấp xã theo vị trí việc làm; chủ động xây dựng nguồn cán bộ từ sớm, từ xa, nhất là cán bộ có trình độ công nghệ thông tin; quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị Tuyên Quang tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, trong đó dữ liệu và phần mềm quản lý cán bộ cần được xác định là những nhiệm vụ ưu tiên. Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số là phục vụ người dân, để người dân thực sự trở thành công dân số.

Đồng chí đề nghị tỉnh tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; giải quyết dứt điểm các nội dung trong kết luận kiểm tra, giám sát các đợt trước của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục cụ thể hóa các kết luận thành nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, Tuyên Quang sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, cụ thể hóa các nội dung được kiểm tra, giám sát thành chương trình, nhiệm vụ cụ thể; huy động sức dân, phát huy nội lực, tạo những chuyển biến mới, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.