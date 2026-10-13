Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 làm việc với xã Sín Chéng về công tác giảm nghèo

Làm việc với đoàn, xã Sín Chéng có đồng chí Viên Đình Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Bùi Quang Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa, Văn Phòng HĐND - UBND xã.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe xã Sín Chéng báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 34,98% năm 2024 xuống còn 22,23% năm 2025. Để đạt được kết quả này, địa phương đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đồng thời thực hiện các chính sách đặc thù như hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Tại buổi làm việc, xã Sín Chéng đề xuất tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo, quan tâm hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn chưa thuộc diện nghèo theo chuẩn quốc gia, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hạn chế tái nghèo và bảo đảm giảm nghèo bền vững.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đoàn công tác nắm bắt tình hình thực tế, đánh giá kết quả triển khai các chính sách giảm nghèo, kịp thời ghi nhận khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.