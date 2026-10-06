Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa làm việc với Mặt trận cơ sở

Chiều 6-10, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường: Nam Nha Trang, Hòa Trí, Ninh Hòa và Đại Lãnh về công tác Mặt trận năm 2026.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận tại cơ sở. Trong đó, tập trung vào công tác quản lý các nguồn quỹ, vận động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội và việc kiện toàn tổ chức, nhân sự.

Các địa phương kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Mặt trận, nhất là kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, quản lý hồ sơ và tài chính các loại quỹ; quan tâm kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết. Các địa phương cũng đề nghị tỉnh quan tâm chế độ phụ cấp, kinh phí hoạt động cho các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đề nghị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; đồng thời phối hợp giải quyết, phản hồi kịp thời các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.

Ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hoan ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác an sinh xã hội, giám sát, phản biện xã hội và tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Lê Văn Hoan đề nghị các địa phương khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm hồ sơ đầy đủ, nội dung kiến nghị rõ ràng, đúng thẩm quyền; quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.