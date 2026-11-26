Quang cảnh hội nghị.

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát có đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện một số cục, vụ thuộc một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và một số ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo cáo nêu rõ, trong năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Ninh Bình đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện kịp thời, đồng bộ. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế được quan tâm; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với kiểm soát quyền lực và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp được chú trọng.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về PCTNLPTC. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát; chú trọng giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Tỉnh cũng chủ động rà soát, phân loại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm đúng quy định.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh tiếp tục được duy trì nền nếp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo đã ban hành các thông báo kết luận, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu; đồng thời, ban hành đầy đủ các quy định, tiêu chí xác định vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng được tăng cường; cấp ủy cơ sở bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, thực hiện nghiêm việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo; quan tâm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công và chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư phát biểu tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu phân tích, làm rõ những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTNLPTC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới .

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm, gắn với phòng, chống quan liêu. Đổi mới tư duy kiểm tra, giám sát theo hướng đồng hành cùng phát triển, tăng cường giám sát ngay từ đầu, giám sát bằng dữ liệu; phòng ngừa tình trạng cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền.

Đồng chí lưu ý, tỉnh quan tâm hoàn thiện thể chế, kịp thời quán triệt, triển khai các quy định mới của Trung ương về công tác PCTNLPTC; rà soát, cụ thể hóa các quy định thuộc thẩm quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu thực tiễn. Việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành phải gắn với bảo đảm đầy đủ công cụ thực thi, gồm: nguồn lực, cơ sở pháp lý và chuyển đổi số; qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch, lộ trình xử lý tài sản công, trụ sở công, công trình, dự án tồn đọng và cơ sở nhà, đất dôi dư; khẩn trương rà soát, sắp xếp, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, gắn ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong quản lý hành chính với kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, đầu tư công, đấu thầu trên toàn tỉnh; mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, quan liêu của cán bộ cơ sở.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát đã dành thời gian làm việc, có những ý kiến đánh giá, chỉ đạo sâu sắc, cụ thể đối với công tác PCTNLPTC của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến kết luận, đánh giá và góp ý của Đoàn; khẩn trương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch khắc phục, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tập trung chấn chỉnh các tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác tự phát hiện, xử lý sai phạm; tăng cường kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch. Rà soát các dự án lớn theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCTNLPTC Trung ương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai, tài sản công và giải ngân vốn đầu tư công.

Chỉ đạo rà soát từng trường hợp cụ thể đối với các dự án tồn đọng, cơ sở nhà đất dôi dư và các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán để có phương án xử lý dứt điểm; ưu tiên đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh xuống cấp, lãng phí, qua đó khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Củng cố quy chế phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh với chính quyền cơ sở; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án cụ thể trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với kiểm soát quyền lực; tăng tốc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và khai thác hiệu quả ứng dụng VNeID trong giải quyết công việc, quyết tâm giữ vững và nâng cao thứ hạng các chỉ tiêu chuyển đổi số của tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, cá nhân đồng chí Trưởng Đoàn cùng sự phối hợp, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương để địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.