Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát. Về phía tỉnh Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tại hội nghị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Nguyễn Nam Ninh trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Công tác cán bộ được tỉnh đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiện toàn hệ thống chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, qua đó cơ bản bảo đảm sự ổn định của bộ máy, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được thông suốt. Tỉnh đã cụ thể hóa tương đối đầy đủ các quy định của Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giải đáp những thắc mắc của đoàn. (Ảnh: THANH PHONG)

Đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu trước mắt, đồng thời tạo nguồn cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tăng cường cán bộ cấp tỉnh về cấp xã nhằm bổ sung nguồn lực cho cơ sở. Đến nay, tỉnh đã tăng cường 48 trường hợp, trong đó 17 trường hợp về khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 31 trường hợp về khối Nhà nước. Tỉnh cũng ban hành Đề án Tạo nguồn cán bộ trẻ giai đoạn 2026-2030, xác định mục tiêu và giải pháp cụ thể trong đào tạo, tạo nguồn cán bộ trẻ.

Công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2025 và cán bộ lãnh đạo, quản lý quý I, quý II/2026 được triển khai nghiêm túc, từng bước gắn với kết quả lượng hóa sản phẩm, công việc cụ thể. Tỉnh đã hoàn thành đồng bộ 100% dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý, sử dụng cán bộ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu kết luận. (Ảnh: THANH PHONG)

Phát biểu kết luận, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận tinh thần trách nhiệm, cầu thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong quá trình kiểm tra, giám sát; đồng thời đánh giá cao việc tỉnh nghiêm túc quán triệt, triển khai Kế hoạch số 228 của Đoàn kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại cần khẩn trương khắc phục. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế theo phương châm “4 rõ”; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ sau hợp nhất.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THANH PHONG)

Đồng thời, tỉnh cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại; nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ; đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân.