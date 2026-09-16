Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát. Về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đại diện đoàn kiểm tra công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. (Ảnh: Đức Lam)

Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Trong điều kiện hợp nhất 3 tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác cán bộ: Kịp thời rà soát, cụ thể hóa các quy định của Trung ương, từng bước hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, được đổi mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Công tác cán bộ thực hiện theo quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ theo quy định.

Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng, định kỳ rà soát, bổ sung theo quy định, gắn kết chặt chẽ với đào tạo, bồi dưỡng. Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ được quan tâm; đội ngũ cán bộ cơ bản phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Phương thức quản lý cán bộ có bước đổi mới, nhất là trong phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm, đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm công việc và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó, từng bước nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các cấp trong quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, phù hợp hơn với yêu cầu quản lý đội ngũ sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Những kết quả đạt được cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất đối với công tác cán bộ; chủ động xử lý khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp phát sinh trong quá trình hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, cơ bản bảo đảm sự ổn định, liên tục trong công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, góp phần ổn định tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh sau sắp xếp.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Tỉnh ủy Ninh Bình và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung dự thảo báo cáo.

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, sau sắp xếp, Ninh Bình được xác định là tỉnh có vị thế quan trọng đối với sự phát triển của khu vực và đất nước, do đó, công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ; đánh giá, phân tích sâu hơn những khó khăn để có giải pháp phù hợp về công tác cán bộ, nhất là ở cơ sở.

Đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và hệ thống chức danh cán bộ đồng bộ, rõ người, rõ việc. Đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, nhất là sau hợp nhất, tỉnh có đội ngũ cán bộ được đào tạo trưởng thành từ môi trường khác nhau, nên cần có cơ chế phù hợp trong tổ chức thực hiện. Tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác luân chuyển, điều động, đào tạo, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn giữa tỉnh với cơ sở.

Đồng thời, quan tâm khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi công chức, viên chức nhất là cán bộ, đảng viên, cán bộ trẻ để đạt được kết quả công việc tốt nhất. Quan tâm, thu hút trọng dụng nguồn cán bộ chất lượng cao, nguồn cán bộ trẻ, có cơ chế và sự quan tâm đặc biệt cùng chính sách thu hút phù hợp. Do địa bàn rộng, khối lượng công việc theo phân cấp, phân quyền nhiều cho cơ sở, nên tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có sự đánh giá và nắm chắc tình hình, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra ở cơ sở; tỉnh cần thực hiện cần hiện đại hóa công tác cán bộ để đánh giá cán bộ. Đánh giá từ người đứng đầu trở xuống để công việc sát thực và trôi chảy hơn.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình để tiếp tục hoàn thiện báo cáo lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.