Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo quyết định, đợt kiểm tra, giám sát tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Nội dung kiểm tra gồm phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức; đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiến độ chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ và việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Đồng thời, Đoàn giám sát việc khắc phục, thực hiện các kết luận sau đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát thường xuyên là công việc bình thường đối với mỗi cấp ủy. Đây là quá trình theo dõi, đồng hành trong tổ chức thực hiện các công trình, dự án, chuyên đề và kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ngoài nội dung kiểm tra về công tác cán bộ, đợt này Bộ Chính trị bổ sung nội dung giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị trong năm 2026. Dự thảo nội dung giám sát sẽ được thông qua để các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tập trung trao đổi, xác định lộ trình cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện những nội dung đã làm tốt, đồng thời kịp thời khắc phục những mặt còn hạn chế, không chờ đến khi phát sinh vấn đề mới xử lý.

Về công tác cán bộ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết Trung ương đã có Nghị quyết 26 về công tác cán bộ và công tác cán bộ chiến lược. Trên cơ sở đó, các quy định của Bộ Chính trị đã được rà soát, từ tiêu chuẩn, tuyển dụng, đánh giá cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đến quy hoạch, đào tạo, thẩm tra quá trình và lịch sử, sức khỏe, đề bạt, luân chuyển cán bộ.

Các chính sách đối với cán bộ sau khi nghỉ hưu, cũng như chính sách đối với cán bộ từ thời điểm nghỉ hưu đến khi từ trần, cũng được đề cập trong hệ thống quy định và chính sách liên quan.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, vấn đề quan trọng hiện nay không chỉ là ban hành nghị quyết, mà phải tổ chức thực hiện đến cùng. Đây là khâu còn tồn tại, có thể trở thành điểm nghẽn trong quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Từ thực tế đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị nghiên cứu giải pháp để các nghị quyết được triển khai nhanh, sát thực tế và tạo chuyển biến rõ nét, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao đổi thẳng thắn, nêu những kiến nghị với Bộ Chính trị về quá trình tiếp nhận, triển khai nghị quyết và đánh giá kết quả thực hiện. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các nội dung công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.