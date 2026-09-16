Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Lam

Cùng tham gia Đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh, Phó Trưởng đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía tỉnh Ninh Bình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành có liên quan.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về các nội dung: Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026; việc tổ chức quán triệt, ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: Đức Lam

Theo dự thảo báo cáo, trong điều kiện hợp nhất 3 tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác cán bộ; kịp thời rà soát, cụ thể hóa các quy định của Trung ương, từng bước hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ và được đổi mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng, định kỳ rà soát, bổ sung, gắn với đào tạo, bồi dưỡng. Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ được quan tâm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Phương thức quản lý cán bộ có bước đổi mới, nhất là phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm, đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm công việc và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó, cơ bản bảo đảm sự ổn định, liên tục trong công tác cán bộ, góp phần ổn định tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh sau sắp xếp.

Về thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo kịp thời ban hành các kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh, các cấp ủy đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra theo chức năng, nhiệm vụ. Nhiều nội dung đã có sản phẩm, kết quả; một số hạn chế bước đầu có chuyển biến tích cực.

Đối với việc tổ chức quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Hình thức tổ chức quán triệt có nhiều đổi mới, linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, học tập qua truyền hình và các nền tảng số, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập ở hầu hết các hội nghị cao, cơ bản đạt từ 95% trở lên; nhiều hội nghị đạt trên 98%. Trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động nhìn nhận, phân tích, đánh giá tổng thể và quyết định chọn hướng đột phá từ những việc còn khó khăn, vướng mắc, tồn tại để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, tích cực triển khai và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình hành động, kế hoạch đề ra, đạt được thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế được khai thác, phát huy, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu của tỉnh Ninh Bình đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương và việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026; đồng thời phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế được Đoàn Kiểm tra, giám sát chỉ ra. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Triển khai các nhiệm vụ kịp thời, cụ thể, sát thực tiễn

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận. Ảnh: Đức Lam

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Đoàn Kiểm tra, giám sát tiếp thu tối đa các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Đoàn và các ý kiến góp ý bằng văn bản trong quá trình làm việc; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo báo cáo theo hướng phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan, trong đó làm rõ cả kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm. Mục tiêu quan trọng của kiểm tra, giám sát là giúp địa phương nhận thức rõ những vấn đề còn tồn tại, từ đó có giải pháp điều chỉnh, khắc phục, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát đề nghị tỉnh Ninh Bình cần đẩy mạnh số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ công tác quản lý cán bộ; rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, hệ thống chức danh theo hướng đồng bộ, rõ người, rõ việc; phân cấp phải gắn với nguồn lực và trách nhiệm thực hiện. Công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ cần tiếp tục đổi mới, bảo đảm thực chất, lựa chọn đúng người, đúng việc, không chỉ dựa vào các tiêu chí mang tính cơ học. Đồng thời, đẩy mạnh luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua thực tiễn, nhất là giữa cấp tỉnh và cơ sở; chú trọng khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và cán bộ trẻ. Tỉnh cần quan tâm hơn đến việc thu hút, trọng dụng cán bộ có năng lực, chuyên gia, nhà khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao và cán bộ trẻ; nghiên cứu chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là trong điều kiện địa bàn rộng, quy mô công việc lớn và thực hiện mạnh phân cấp, phân quyền.

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng đề nghị tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra đợt 1, đợt 2, đợt 3; rà soát việc quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là các nghị quyết được ban hành từ đầu năm 2025 đến nay; bảo đảm việc triển khai kịp thời, cụ thể, sát thực tiễn, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và từng nhiệm vụ. Tỉnh cần tiếp tục kiên trì phương châm “vừa làm, vừa tổng kết, vừa điều chỉnh”; những vấn đề đã rõ, những hạn chế đã được chỉ ra cần khẩn trương khắc phục; những vấn đề mới phát sinh cần mạnh dạn nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và kịp thời đề xuất Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Lam

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn Đoàn kiểm tra, giám sát số 237 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, khách quan và dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra, xác minh tại cơ sở và trao đổi thẳng thắn với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những ý kiến của Đoàn giúp tỉnh nhìn rõ hơn kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Huy Tuấn khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cầu thị, tập trung khắc phục nghiêm túc các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, biến kết quả kiểm tra, giám sát thành hành động nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hiệu quả quản trị và kết quả phát triển của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của Trung ương và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên, nhân dân.