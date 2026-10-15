Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy TW Hội trong lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW Ngô Văn Cương cho biết, Đoàn Kiểm tra đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy TW Hội trong quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực

Đồng thời, đoàn cũng đã trao đổi, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ để Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ và Báo Phụ nữ Việt Nam phát biểu

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đã phát biểu làm rõ những nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét, góp ý của Đoàn kiểm tra để Ban Thường vụ Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, phát biểu

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng đoàn công tác đã tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ và hội viên, phụ nữ cả nước.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nguồn: hoilhpn.org.vn