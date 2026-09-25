Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Hà Tĩnh

Kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc

Phát biểu định hướng việc kiểm tra, giám sát công tác Mặt trận năm 2026, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá việc triển khai các nghị quyết, chương trình công tác của Mặt trận; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân; phát hiện những khó khăn, vướng mắc để điều chỉnh, hoàn thiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: HN.

Ông Nguyễn Đức Phong đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung về thực hiện Luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; thực hiện kế hoạch công tác Mặt trận năm 2026, các cuộc vận động, phong trào thi đua; quá trình vận hành mô hình tổ chức mới và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị xung quanh thực hiện mô hình mới của MTTQ, chính quyền 2 cấp và sau khi bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Đổi mới cả nội dung và phương thức

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải cho biết, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở Hà Tĩnh thời gian qua tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được chia sẻ và nhân rộng, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ngày càng gắn bó bền chặt; các phong trào thi đua yêu nước được triển khai lan tỏa, mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải báo cáo, trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: HN.

Tuy nhiên, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vẫn còn gặp một số khó khăn trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp: mô hình tổ chức bộ máy mới, chưa có tiền lệ; cơ sở trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế; công tác phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao đổi, chia sẻ những kết quả nổi bật, cách làm hay trong quá trình triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, công tác phối hợp, giám sát phản biện, huy động nguồn lực thực hiện an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, Chiến dịch 500 ngày đêm...; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Thị Việt Ánh trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc. Ảnh: HN.

Cũng tại buổi làm việc này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm theo từng thời điểm; cung cấp kịp thời tài liệu, thông tin chính thống để MTTQ các địa phương triển khai thống nhất đến cơ sở.

Quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, truyền thông số, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội cho cán bộ MTTQ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền tại cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình, cách làm hay trong vận động Nhân dân, xây dựng khu dân cư tự quản, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số để MTTQ các địa phương học tập, nhân rộng.

Bà Cao Thị Hồng Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu ý kiến. Ảnh: HN.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong công tác Mặt trận, hỗ trợ các địa phương xây dựng mạng lưới thông tin, kết nối và tương tác với Nhân dân trên môi trường số. Nghiên cứu nâng cấp hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam. Có hướng dẫn cụ thể việc cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu trên nền tảng Mặt trận số và việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Ông Mai Bắc Mỹ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi ý kiến xung quanh công tác chuyển đổi số. Ảnh: HN.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác. Ông cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều công trình, dự án quan trọng được triển khai.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. MTTQ Hà Tĩnh tích cực tham gia góp ý, phản biện các chương trình, cơ chế, chính sách, việc thực thi pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác chuyển đổi số được hệ thống MTTQ các cấp ở địa phương thực hiện đồng bộ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác. Ảnh: HN.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Đồng, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và mô hình mới của Mặt trận, các phần việc của cán bộ Mặt trận nhiều, một người kiêm nhiệm nhiều vai trò, áp lực công việc gia tăng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh, sau quá trình kiểm tra, giám sát tại MTTQ cơ sở xã Cẩm Xuyên và phường Vũng Áng cũng như MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, cho thấy địa phương có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả cần được tiếp tục phát huy.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chủ động, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn địa phương; triển khai hiệu quả mô hình tổ chức mới theo hướng gần dân, sát dân, gần không gian số, phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong tập hợp, vận động Nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, thực hiện công tác chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong kết luận buổi làm việc. Ảnh: HN.

Theo ông Nguyễn Đức Phong, MTTQ Hà Tĩnh cần tăng cường công tác giám sát, phản biện, phát huy tốt vai trò của các hội đồng tư vấn, qua đó phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ Hà Tĩnh bổ sung đầy đủ các nội dung Đoàn giám sát yêu cầu. “Kết quả buổi làm việc cùng báo cáo của tỉnh sẽ là cơ sở để Đoàn kiểm tra Trung ương xây dựng báo cáo đánh giá khách quan, toàn diện về thực trạng tổ chức và hoạt động của MTTQ tại địa phương, phục vụ công tác chỉ đạo trong thời gian tới”, ông Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, ngày 24/9, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong dẫn đầu đã kiểm tra, giám sát Công tác Mặt trận năm 2026 cấp cơ sở tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Áng và xã Cẩm Xuyên.