Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Bộ đội Biên phòng thành phố Huế

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân quán triệt nội dung kiểm tra tại Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế. Ảnh: Lê Văn Chương

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; vai trò tham mưu, đề xuất của Phòng Chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị; công tác kiểm tra của cấp ủy và trách nhiệm của cấp ủy viên được phân công phụ trách thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế. Ảnh: Lê Văn Chương

Đoàn cũng kiểm tra kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy và công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy; việc phát huy dân chủ thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân. Bên cạnh đó, đoàn tập trung kiểm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong Bộ đội Biên phòng.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về thực hiện dân chủ ở cơ sở và kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách liên quan.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân thăm hỏi, nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An. Ảnh: Lê Văn Chương

Trong quá trình kiểm tra tại Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế và Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân đã thăm hỏi, nắm tình hình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, phát huy dân chủ ở cơ sở góp phần nâng cao tính tự giác, tinh thần trách nhiệm của quân nhân; củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa đồng chí, đồng đội và niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm kỷ luật, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới.

Đoàn kiểm tra phát phiếu khảo sát ý kiến của quân nhân tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An. Ảnh: Lê Văn Chương

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ làm việc tại các phòng, ban thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Đồn Biên phòng Hồng Vân trong 3 ngày.

Tại các đơn vị, đoàn tổ chức phát phiếu khảo sát gồm 15 câu hỏi để nắm bắt ý kiến của quân nhân về công tác phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; công tác giáo dục chính trị; việc tổ chức hoạt động, sinh hoạt của Hội đồng quân nhân và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.