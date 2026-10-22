Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác cải cách hành chính

Quang cảnh Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về công tác cải cách hành chính.

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác cải cách hành chính được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, các nhiệm vụ cơ bản thực hiện đúng tiến độ, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ, phát biểu tại buổi làm việc.

Sau hợp nhất, tỉnh đã khẩn trương rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh, cấp xã và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với phân cấp, ủy quyền, số hóa và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác cải cách tài chính công tiếp tục được triển khai trên các nội dung về tự chủ tài chính, quản lý tài sản công, quản lý ngân sách và tăng cường kỷ luật tài chính. Cùng với đó, tỉnh duy trì, từng bước thống nhất hạ tầng, nền tảng, hệ thống thông tin và dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Trong đó, ban hành 14 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết đối với hơn 2.000 thủ tục hành chính, tỷ lệ cắt giảm bình quân đạt 30,98%. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, trong số hồ sơ đã giải quyết, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 98,17%.

Ghi nhận nỗ lực của tỉnh, đồng chí Phạm Minh Hùng đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ và kịp thời để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch chính của năm 2026. Đối với những nhiệm vụ được Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh cần nỗ lực hoàn thành, bảo đảm có đầy đủ sản phẩm đầu ra, đồng thời chú trọng chất lượng thực hiện.

Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mỹ Tho.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác sẽ tổng hợp những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Đồng Tháp để gửi đến các bộ, ngành, đơn vị chức năng xem xét, trả lời bằng văn bản.

Đoàn kiểm tra kỳ vọng với những kết quả tích cực đã đạt được cùng các giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới, công tác hành chính của tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực trong năm 2026 và những năm tiếp theo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng trân trọng ghi nhận những đánh giá của Đoàn kiểm tra, nhất là các vấn đề còn tồn tại, những điểm nghẽn và nội dung cần khắc phục. Tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã được Đoàn ghi nhận, đồng thời nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

* Trước đó, cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại Đội Thuế cơ sở 1, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Mỹ Tho và phường Trung An. Đồng thời, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đến làm việc với UBND phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) về công tác cải cách hành chính.

Quang cảnh Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với UBND phường Trung An về công tác cải cách hành chính.

Tại buổi làm việc với phường Trung An, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của phường Trung An. Theo đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Trung An đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của tỉnh. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cơ bản bảo đảm yêu cầu, chú trọng thời gian và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, phường triển khai nhiều mô hình cải cách hành chính như: Hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người yếu thế, người cao tuổi, người có công và gia đình chính sách; mô hình “5 tại chỗ” trong lĩnh vực chứng thực; “Ngày thứ Sáu chuyển đổi số” hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại khu phố; đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trong đó có robot lễ tân thông minh trong tư vấn, hỗ trợ người dân tra cứu, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính…

Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trung An.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo của địa phương, Đoàn kiểm tra ghi nhận bộ máy chính quyền phường cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Trung tâm Phục vụ hành chính công được bố trí tương đối khang trang, có trang thiết bị hỗ trợ tra cứu thông tin, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ.

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND phường Trung An, đồng chí Phạm Minh Hùng, đề nghị phường tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả cải cách hành chính theo hướng thực chất. Qua khảo sát tại các đơn vị, người dân vẫn đến trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, hồ sơ giấy còn nhiều. Vì vậy, địa phương cần nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục và người dân, từng bước hướng dẫn người dân chủ động thực hiện hồ sơ trực tuyến, hạn chế tình trạng cán bộ làm thay nhưng chưa giúp người dân hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, yêu cầu khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trên hệ thống hoặc nộp bản sao giấy tờ không cần thiết. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp cùng thực hiện chủ trương cải cách hành chính, giảm việc sử dụng hồ sơ giấy trong các giao dịch, thủ tục liên quan.

Đối với lĩnh vực đất đai, Đoàn đề nghị tiếp tục rà soát quy trình phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế và các đơn vị liên quan, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng hạn, đúng quy định, không gây phiền hà và không phát sinh chi phí ngoài quy định.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị phường Trung An tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp các kiến nghị để trao đổi tại buổi làm việc với UBND tỉnh.