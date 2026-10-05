Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Hưng

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận.

Theo báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Hưng và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và quản lý địa bàn.

Đồng thời, tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo về phòng, chống ma túy của Trung ương, tỉnh và các cơ quan chức năng; lãnh đạo cụ thể hóa nhiệm vụ triển khai tại địa phương với 12 kế hoạch, 5 quyết định; Công an xã ban hành 16 kế hoạch phục vụ công tác tổ chức thực hiện.

UBND xã ban hành 2 quyết định trong tháng 5-2026, công nhận 11 ấp không có ma túy. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra 15 lượt, phát hiện 3 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy và lập hồ sơ xử lý. Chưa ghi nhận đối tượng mua bán ma túy, điểm tổ chức hoặc chứa chấp sử dụng ma túy, hay cơ sở kinh doanh nghi vấn phạm tội về ma túy...

Tuy nhiên, qua kiểm tra nhận thấy một số tổ chức đảng cụ thể hóa văn bản để triển khai thực hiện còn chậm; có nội dung chưa sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; công tác tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, phong phú và chưa phù hợp với các đối tượng cá biệt…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lâm Phước Nguyên đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phát huy những kết quả đạt được, có kế hoạch tập trung khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra chỉ ra, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ cao...

Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn và các nhóm đối tượng; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, không để bỏ sót địa bàn, đối tượng thuộc diện quản lý. Quan tâm đổi mới công tác tập huấn theo hướng thiết thực, “cầm tay chỉ việc”; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền...

Kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả ngay từ cơ sở; biểu dương, khen thưởng đúng lúc các tập thể, cá nhân có thành tích, qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy tại địa phương.