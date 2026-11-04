Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với tỉnh Lâm Đồng

Các đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (bên trái); Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Đoàn kiểm tra do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Trưởng đoàn; Trần Đoàn Hưng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Phó Trưởng đoàn; đại diện các cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Các đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bìa trái); Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ngồi giữa) và Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) dự buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc

Cùng dự có đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Tổ trưởng Tổ Thư ký, Trưởng Nhóm Chuyên gia và Tổ trưởng Tổ Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng đã kịp thời thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và Ban Công tác 35 cấp xã theo đúng quy định. Các thành viên, bộ phận tham mưu, giúp việc đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu cấp ủy triển khai nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng trong việc triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy chú trọng rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin hai chiều giữa các lực lượng. Từng cơ quan, đơn vị được xác định rõ trách nhiệm, đầu mối liên hệ, bảo đảm thông tin kịp thời, thống nhất.

Bám sát các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương và những vấn đề dư luận quan tâm, Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35 các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền. Nội dung, phương thức tuyên truyền được đổi mới, kết hợp giữa truyền thống với hiện đại, chú trọng nền tảng số và mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông tin tích cực.

Đồng chí Trần Đoàn Hưng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao cách làm của Lâm Đồng trong phát huy vai trò của các KOL trong lan tỏa những thông tin tốt trên mạng xã hội

Cùng với công tác tuyên truyền, chế độ giao ban định kỳ hằng quý được duy trì để đánh giá tình hình, trao đổi phương pháp xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận được thực hiện “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực quân sự

Các hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp đã góp phần giữ ổn định địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt những kết quả đáng khích lệ, tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 đạt 8,51%.

Kết quả phát triển của tỉnh tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết, sau sáp nhập, Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, với 49 dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn rộng, diễn biến thời tiết phức tạp cùng những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tỉnh thường xuyên quan tâm, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35. Tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng của Đảng để phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc nắm bắt, dự báo tình hình, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương được tỉnh chú trọng nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng báo cáo về việc phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, định hướng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Bùi Thắng mong muốn trong thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, nhất là trong tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác 35; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng đối với những chính sách, vấn đề lớn của đất nước để tỉnh kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân. Qua đó, giúp địa phương nâng cao năng lực nắm bắt, xử lý tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những kết quả Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tỉnh Lâm Đồng triển khai bài bản, đồng bộ đến các cấp, ngành, cơ sở; kịp thời cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, chủ động ứng phó với những vấn đề nổi lên tại địa phương.

Tỉnh cũng quan tâm bổ sung điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tăng cường phối hợp liên ngành và có nhiều cách làm sáng tạo, kinh nghiệm tốt cần được tiếp tục phổ biến, nhân rộng. Lâm Đồng đã phát huy kinh nghiệm của 3 tỉnh trước sáp nhập, nhanh chóng ổn định tình hình, tạo sự được đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại buổi làm việc

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt các quan điểm, tư duy mới của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mọi cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần gắn chặt với quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ ở từng cấp, ngành, địa bàn.

Cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt công việc được giao, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân chính là góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Để thực hiện hiệu quả, tỉnh cần tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế, quy trình phối hợp, xác định rõ trách nhiệm, nội dung, biện pháp và đầu mối xử lý.

Việc tổ chức thực hiện phải phát huy tính chủ động, sáng tạo của các lực lượng, bảo đảm dự báo sớm, phản ứng kịp thời trước những tình huống phát sinh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đồng chí Ngô Đông Hải nhấn mạnh, ban công tác 35 cấp xã phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi vấn đề phát sinh trên địa bàn cần được phát hiện, xử lý kịp thời. Cùng với các thành viên Ban Công tác 35, cấp xã cần huy động sự tham gia của báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, lực lượng công an, quân sự, nhà trường, Mặt trận, đoàn thể và những người có uy tín.

Các thành viên đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tham dự buổi làm việc

Trên không gian mạng, mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động lan tỏa thông tin tích cực, tạo môi trường an toàn, lành mạnh trên không gian mạng. Các kênh thông tin chính thống phải nâng cao chất lượng, trở thành địa chỉ tin cậy để người dân tìm đến khi xuất hiện thông tin nhiễu loạn, xuyên tạc.

Lâm Đồng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các địa phương và cơ quan Trung ương, tạo sức mạnh chung trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.