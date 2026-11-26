Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và chương trình kiểm tra

Tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Thiện Đồng đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và chương trình kiểm tra; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Trực báo cáo đầy đủ, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Trực cho biết, hiện nay Đảng bộ xã có 28 tổ chức đảng, gồm 2 đảng bộ, 11 chi bộ bon, 8 chi bộ cơ quan hành chính, 6 chi bộ sự nghiệp và Chi bộ Quân sự xã, với tổng số 411 đảng viên. Trong đó, có 127 đảng viên nữ, 135 đảng viên là người dân tộc thiểu số và 36 đảng viên tôn giáo.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được giao là 237 người, hiện có 235 người, gồm 61 cán bộ, công chức và 174 viên chức, còn thiếu 2 người so với biên chế được giao. Ban Chấp hành Đảng bộ xã hiện có 23/27 đồng chí, khuyết 4 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy có 9 đồng chí.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thanh Hải, phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy chú trọng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện quy định; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy trình, quy định về công tác cán bộ, nhất là trong các khâu nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phê duyệt quy hoạch 78 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý, trong đó có 6 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 72 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý. Đáng chú ý, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 28 đồng chí; trong đó cán bộ nữ chiếm 25%, cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm 17,85% và cán bộ trẻ chiếm 39,28%.

Đối với quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ này có 14 đồng chí, trong đó cán bộ nữ chiếm 28,5%, cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 7,14% và cán bộ trẻ chiếm 35,71%. Ở nhiệm kỳ 2030 - 2035, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 22 đồng chí, trong đó cán bộ nữ chiếm 31,82%, cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 18,18% và cán bộ trẻ chiếm 50%. Quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy xã có 11 đồng chí, với tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 27,27%, cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 9,09% và cán bộ trẻ chiếm 54,54%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng báo cáo về các biện pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và lồng ghép các nội dung liên quan đến việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW.

Đồng chí Dương Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đã trình bày báo cáo kiểm điểm cá nhân

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đã trình bày báo cáo kiểm điểm cá nhân, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của bản thân gắn với trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai Quy định số 114-QĐ/TW tại địa phương; kịp thời nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.