Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại diện một số đơn vị trên địa bàn tỉnh tham dự buổi làm việc

Thời gian qua, công tác phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

KTTT, HTX được xác định là một thành phần kinh tế quan trọng, góp phần tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa các thành viên, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có 603 HTX với tổng vốn điều lệ trên 1.872 tỷ đồng, trên 6.500 thành viên và trên 8.300 lao động, trong đó HTX hoạt động thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm gần 70%; 390 tổ hợp tác với trên 4.000 thành viên; 3 liên hiệp HTX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 19 HTX thành viên.

Về tình hình hoạt động, các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, doanh thu phổ biến từ 500 triệu đồng đến trên 2 tỷ đồng.

Giám đốc HTX Nông sản Hữu Lũng, xã Hữu Lũng phát biểu tại buổi làm việc

Giám đốc HTX Chế biến nông sản Lụa Vy, xã Quan Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp để hỗ trợ, phát triển các HTX. Nổi bật như: tổ chức 16 cuộc tuyên truyền về KTTT, HTX; hỗ trợ các HTX tiếp cận chính sách vay vốn ưu đãi, xúc tiến thương mại, đất đai, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả nội dung Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp đến năm 2030”...

Thành viên Đoàn kiểm tra BCĐ quốc gia về KTTT phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá, thảo luận kết quả đạt được trong phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới liên quan đến các nội dung như: công tác quản lý, kiện toàn, giải thể HTX; tháo gỡ vướng mắc trong việc vay vốn; mở rộng thị trường...

Đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên BCĐ quốc gia về KTTT phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và kết quả đạt được trong phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực KTTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm khắc phục như: chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX chưa đồng đều; quy mô thành viên, vốn, tài sản còn hạn chế; tỷ lệ HTX tham gia vào chuỗi giá trị còn thấp...

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị BCĐ đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả KTTT tỉnh rà soát và có kế hoạch khắc phục những hạn chế trong phát triển KTTT. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển KTTT; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị; chuyển mạnh trọng tâm từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng HTX. Cùng với đó tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; thành lập HTX mới trên nhu cầu thực chất của các thành viên; phát triển KTTT gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm thế mạnh của tỉnh; tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm...

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, nhất là các định hướng, hướng dẫn liên quan đến tình hình phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, lĩnh vực KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, qua đó tạo việc làm, thu nhập cho thành viên và người lao động. Thời gian tới, UBND tỉnh, BCĐ đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả KTTT tỉnh tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn, hạn chế, qua đó nâng cao hiệu quả lĩnh vực KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh.