Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm việc tại phường Thục Phán về chống buôn lậu

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác và thành viên BCĐ 389 phường Thục Phán trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quản lý thị trường, kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới.

Các đại biểu dự buổi kiểm tra.

9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng phường Thục Phán tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch và các đợt cao điểm, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, hàng hóa có nguy cơ vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, nhãn hàng hóa và an toàn thực phẩm. Tình hình thị trường cơ bản ổn định, hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt. Trên địa bàn không hình thành đường dây, ổ nhóm lớn hoặc hoạt động buôn lậu có tổ chức.

Từ ngày 1/1 đến 25/9/2026, lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, xử lý 58 vụ vi phạm hành chính; tiêu huỷ hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên 140 triệu đồng; tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 264 triệu đồng.

Giám đốc Sở Công thương, Trưởng đoàn kiểm tra số 4 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lê Văn Định phát biểu kết luận buổi làm việc.

Giám đốc Sở Công thương Lê Văn Định, Trưởng đoàn kiểm tra số 4 đề nghị BCĐ 389 phường Thục Phán tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Là phường trung tâm, nơi tập trung, trung chuyển hàng hóa lớn, BCĐ 389 phường cần chủ động tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm của từng lực lượng; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh; chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các mặt hàng có nguy cơ vi phạm và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.