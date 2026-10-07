Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với tỉnh Hưng Yên

Ông Vũ Trọng Hà, Ủy viên chuyên trách, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra và ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Hưng Yên chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn kiểm tra Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Hưng Yên.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác phòng ngừa, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn và xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá khách quan, đầy đủ, thực chất trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, làm rõ kết quả thực hiện gắn với Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Hướng dẫn số 06-HD/BCĐTW ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra và Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Hưng Yên trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xử lý thông tin xấu độc.

Các đại biểu đồng thời tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình, nhận diện và xử lý thông tin xấu độc, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.