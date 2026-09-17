Đoàn kiểm tra 668 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh

Sáng 17-9, Đoàn kiểm tra 668 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền.

Đồng chí Võ Hoàn Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đảng ủy UBND tỉnh cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; kịp thời kiện toàn tổ chức, phân công cán bộ phụ trách, duy trì thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định. Trong năm 2026, Đảng ủy UBND tỉnh đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 40 mô hình tập thể và 8 điển hình cá nhân.

Từ ngày 1-7-2025 đến 1-7-2026, tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết 939.239 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó, 905.718 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt 96,4%. Tỉnh thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tỷ lệ đúng hạn trên 95%.

Sở Nội vụ đã tổ chức lấy ý kiến người dân, thu về 5.636/6.000 phiếu khảo sát (đạt 93,93% kế hoạch) đối với 80 cơ quan trên địa bàn tỉnh. Kết quả, chỉ số hài lòng trung bình chung đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025 đạt 88,24%.

Ông Nguyễn Trọng Cấp - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Hoàn Hải đánh giá, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Đảng ủy UBND tỉnh đã tổ chức triển khai liên tục, kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các kế hoạch, chương trình hành động được xây dựng cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ và thực tế giai đoạn mới. Đặc biệt, công tác tiếp công dân, đối thoại của người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo và phản ánh của Nhân dân. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phong trào thi đua "Dân vận khéo" đạt nhiều kết quả rõ nét.

Đồng chí Võ Hoàn Hải đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo báo cáo theo góp ý của thành viên đoàn kiểm tra, gửi đoàn trước ngày 18-9.