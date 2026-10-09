Đoàn Khối UBND tỉnh tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn sử dụng các công cụ, nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả công việc, học tập và đời sống. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng khai thác, tìm kiếm, xử lý và kiểm chứng thông tin trên môi trường số; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, học tập, xây dựng nội dung và thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn; kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản; hướng dẫn nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo, thông tin sai lệch và những nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ số cho đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia chuyển đổi số, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.