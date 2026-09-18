Đoàn Khối các cơ quan UBND tỉnh tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, Đoàn Khối các cơ quan UBND tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào với chủ trương liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng. Đoàn Khối các cơ quan UBND tỉnh đã thu hút 6.725 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, vượt 34,5% chỉ tiêu đề ra.

Các đơn vị trực thuộc Đoàn khối đã huy động nguồn lực lớn để thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, trong đó hỗ trợ xây dựng 8 công trình thanh niên với tổng trị giá 240 triệu đồng. Công tác tham gia xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc Đoàn khối các cơ quan UBND tỉnh đã giới thiệu 82 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 30 đồng chí đã được kết nạp Đảng.

Đại diện Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá một số tồn tại, hạn chế như việc tổ chức hoạt động tại một số cơ sở còn dàn trải, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa gặp khó khăn, việc hướng về khu vực biên giới chưa thực sự chủ động...

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Đoàn Khối các cơ quan UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở đoàn tiếp tục bám sát định hướng của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, tập trung triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan UBND tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan UBND tỉnh đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.