Đoàn Khối các cơ quan UBND tỉnh ra quân chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan UBND tỉnh phát biểu tại chương trình

Đại biểu dự chương trình

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại đây, ban tổ chức cũng trao tặng công trình thắp sáng đường thôn và công trình hàng cây thanh niên với tổng trị giá 25 triệu đồng; trao tặng ấn phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới cho xã Đoàn Kết.

Ban tổ chức tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ban tổ chức tặng quà thiếu nhi xã Đoàn Kết

Ban tổ chức trao biển hỗ trợ các công trình cho đoàn xã Đoàn Kết

Ban tổ chức tặng ấn phẩm truyền thông cho thiếu nhi

Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên các đơn vị triển khai nhiều hoạt động như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm; vệ sinh môi trường, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn; trồng Hàng cây thanh niên; khánh thành công trình Thắp sáng đường thôn và tổ chức Gian hàng 0 đồng với các nhu yếu phẩm, quần áo ấm phục vụ người dân trong thôn.

Ban tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy

Đoàn viên, thanh niên chuẩn bị gian hàng 0 đồng để phục vụ người dân

Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng.

Đoàn viên trồng cây xanh

Đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường

Các đơn vị khánh thành công trình Thắp sáng đường thôn