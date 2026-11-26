Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Quân đoàn 34 cho biết, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; kết quả hoàn thành tốt, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát số 4 của Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Quân đoàn 34 thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu và tổ chức luyện tập thuần thục, sát thực tế và yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị chủ động nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thao, hội thi, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì nền nếp, có chất lượng, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục được nâng lên. Quân đoàn thực hiện tốt các phong trào, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần giúp nhân dân giảm nghèo bền vững, đồng thời tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 phát biểu tại buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Quân đoàn 34; đề nghị Quân đoàn 34 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; nắm chắc tình hình địa bàn, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Quân đoàn tập trung tiếp tục rà soát các kế hoạch, chương trình, mục tiêu để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, ngày 27-11, đoàn khảo sát số 4 làm việc tại Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34), tham quan sư đoàn luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và theo dõi một số nội dung có thực binh tại Trung đoàn 28.