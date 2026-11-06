Đoàn khảo sát số 3 của Bộ Quốc phòng làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo Quân khu 7.

Về phía TP Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND Thành phố; lãnh đạo các ban, sở, ngành, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Trần Việt Khoa quán triệt ý nghĩa, mục đích buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã xem báo cáo bằng hình ảnh tập trung làm rõ đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của TP Hồ Chí Minh những năm gần đây; tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước đến phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thành phố.

Qua báo cáo, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung. Các ý kiến đều được lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan chức năng Thành phố giải đáp đúng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa trân trọng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác nghiên cứu, trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề quan tâm; đồng thời đánh giá cao ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Qua theo dõi báo cáo và ý kiến bổ sung tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại của TP Hồ Chí Minh. Trong đó, công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai toàn diện; lực lượng vũ trang Thành phố duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền và phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hệ thống tổ chức quân sự địa phương sau sắp xếp từng bước được kiện toàn, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành viên Đoàn công tác trao đổi với đơn vị.

Thời gian tới, Thượng tướng Trần Việt Khoa đề nghị Thành phố tiếp tục tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng, nhất là trong điều kiện Thành phố mở rộng không gian phát triển; chú trọng phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, các sở, ngành, doanh nghiệp và lực lượng liên quan, bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời trong thực hiện nhiệm quân sự, quốc phòng địa phương. Coi trọng xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần và thế trận lòng dân vững chắc...

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh giải đáp ý kiến của Đoàn công tác.

Đối với các kiến nghị của TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp đầy đủ, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.