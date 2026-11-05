Đoàn khảo sát số 3 của Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 7

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Đón và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, cùng đại diện các cơ quan Quân khu.

Thượng tướng Trần Việt Khoa chủ trì buổi làm việc.

Đoàn khảo sát đã xem báo cáo bằng hình ảnh tập trung làm rõ đặc điểm nổi bật, tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 7.

Trung tướng Lê Xuân Thế phát biểu tại buổi làm việc.

Các thành viên đoàn khảo sát.

Trên cơ sở báo cáo của Quân khu 7, các thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động khảo sát. Các ý kiến đều được lãnh đạo Quân khu 7 và đại diện các cơ quan chức năng của Quân khu giải đáp đầy đủ, đúng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ toàn diện của Quân khu 7 trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, nhất là các vấn đề về thách thức an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo Quân khu 7 và đại diện các cơ quan Quân khu dự buổi làm việc.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân; củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân dân và trận địa tư tưởng trong mọi tình huống…

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Côn Đảo.

Trước đó, Đoàn khảo sát số 3 đã làm việc tại Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh); dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo.