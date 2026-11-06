Đoàn khảo sát số 3 của Bộ Quốc phòng làm việc tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo Quân khu 7.

Lãnh đạo TP Đồng Nai dự buổi làm việc có các đồng chí: Võ Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy; Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND Thành phố, cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc TP Đồng Nai.

Thiếu tướng Trần Minh Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Lãnh đạo Quân khu 7 và TP Đồng Nai dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát số 3 đã nghe đại diện Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự án, nhất là khả năng duy trì hoạt động, bảo đảm an toàn con người, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa và các hoạt động thiết yếu trong tình huống quốc phòng, an ninh. Theo kế hoạch dự kiến, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đưa vào hoạt động ngày 24-12-2026.

Qua nghe báo cáo, các thành viên Đoàn khảo sát số 3 đã trao đổi, thảo luận, đề nghị làm rõ một số nội dung, vấn đề liên quan mà đoàn quan tâm. Các ý kiến đều được đại diện địa phương và Ban Quản lý dự án giải đáp đầy đủ, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Thiếu tướng Trần Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Minh Tuấn nhấn mạnh vị trí chiến lược, vai trò quan trọng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong hệ thống cảng hàng không Việt Nam; đặc biệt là những giá trị kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, kết nối hàng không trong nước với quốc tế; tăng cường tiềm lực trên địa bàn khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức đưa vào khai thác thương mại.

Thiếu tướng Trần Minh Tuấn chia sẻ, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại công trường tiếp tục vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công.

Đoàn công tác tham quan, khảo sát Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đối với các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát ghi nhận, tổng hợp báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.