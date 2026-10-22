Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng làm việc tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Tham gia buổi làm việc, về phía Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng có: Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; chỉ huy, cán bộ một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Thiếu tướng Trần Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng với Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Cùng tham gia buổi làm việc có chỉ huy một số cơ quan chức năng Quân khu 3; đại diện Bộ CHQS TP Hải Phòng; lãnh đạo một số ban, sở, ngành TP Hải Phòng; lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban, cơ quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng đã nghe Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, nhất là khả năng duy trì hoạt động, bảo đảm an toàn con người, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa và các hoạt động thiết yếu trong tình huống quốc phòng, an ninh phức tạp.

Các thành viên Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo, các thành viên Đoàn khảo sát số 2 đã trao đổi, thảo luận, đề nghị công ty giải đáp, làm rõ một số nội dung, vấn đề liên quan mà đoàn quan tâm. Các ý kiến đều được lãnh đạo Công ty và đại diện cơ quan chức năng trả lời, giải đáp đầy đủ, thuyết phục, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và các đại biểu dự buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Minh Tuấn nhấn mạnh vị trí chiến lược, vai trò quan trọng của Cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển, giao thông vận tải và hoạt động xuất, nhập khẩu của cả nước, nhất là đóng góp của cảng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trực tiếp kết nối thị trường trong nước với quốc tế. Hoạt động của Cảng Hải Phòng có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.

Vì vậy, việc bảo đảm an toàn, duy trì hoạt động ổn định của cảng có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế, năng lực giao thương và khả năng vận hành liên tục của nền kinh tế quốc dân, nhất là trước những tình huống phức tạp.

Các thành viên Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Thiếu tướng Trần Minh Tuấn khẳng định, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc; đối với các kiến nghị, đề xuất của Công ty, đoàn khảo sát báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.