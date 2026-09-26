Đoàn khảo sát số 1 của Đảng ủy Quốc hội làm việc với tỉnh Lào Cai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Soạn thảo, Tổ giúp việc.

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Lào Cai đổi mới toàn diện công tác giám sát tại địa phương

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp.

Theo báo cáo, trong bối cảnh Lào Cai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất, hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai định hướng 15 chương trình, chuyên đề giám sát quan trọng; cho ý kiến đối với kết quả 25 cuộc giám sát về những vấn đề lớn, phức tạp như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp.

Riêng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề quan trọng, đồng thời đề xuất 87 kiến nghị gửi các cơ quan Trung ương và địa phương. Trong đó, tỷ lệ kiến nghị được các cơ quan Trung ương giải quyết đạt trên 80%, các cơ quan địa phương đạt 100%. HĐND tỉnh tổ chức 78 cuộc giám sát chuyên đề, xem xét 339 báo cáo và ban hành 45 nghị quyết về kết quả giám sát.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất các kiến nghị từ thực tiễn; đồng thời đóng góp ý kiến cụ thể đối với 6 nội dung được Ban Chỉ đạo Đề án xin ý kiến.

Kiến nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Lào Cai kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát.

Tỉnh đề nghị nghiên cứu ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thiện pháp luật, bổ sung chế tài bảo đảm thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị sau giám sát. Đồng thời, rà soát, sửa đổi những cơ chế, chính sách còn bất cập, chồng chéo được phát hiện qua giám sát.

Các đại biểu trong đoàn khảo sát tham gia phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh cũng đề nghị xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nhất là sau giám sát. Cùng với đó, tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu; đổi mới giám sát theo hướng chuyên đề, theo dõi sau giám sát, ứng dụng công nghệ số.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, trọng tâm là cơ chế lãnh đạo của cấp ủy; việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan; công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát và yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Rõ trách nhiệm, rõ kết quả sau giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy khẳng định đây là dịp đánh giá thực tiễn, góp phần bổ sung lý luận, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đổi mới, phát huy thực chất vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động giám sát; trong đó, cấp ủy cần định hướng rõ trọng tâm về nội dung, đối tượng và thời điểm giám sát; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, bảo đảm hoạt động giám sát đúng chức năng, thẩm quyền, hiệu quả, hạn chế chồng chéo, trùng lặp.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trao đổi các vấn đề từ thực tiễn của tỉnh để đoàn khảo sát nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện Đề án.

Cùng với đó, nghiên cứu thiết lập cơ chế tiếp nhận, sử dụng kết quả giám sát làm nguồn thông tin phục vụ cấp ủy đánh giá tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo và tháo gỡ những vấn đề phát sinh; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát cần được xác định rõ; những sai phạm, vấn đề kéo dài phải được chỉ đạo xử lý nghiêm, đến cùng.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề nghị tổ chức các đoàn giám sát theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, lựa chọn đúng vấn đề; kết luận, kiến nghị sau giám sát phải ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và kết quả; cần có cơ chế theo dõi, đánh giá sau giám sát, gắn trách nhiệm thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu và công nghệ để nâng cao chất lượng giám sát; đồng thời phân định rõ trọng tâm, phương thức giám sát của HĐND cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn những kết quả, kinh nghiệm và vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện Đề án, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đánh giá cao những kết quả Lào Cai đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát; đồng thời ghi nhận nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, có giá trị tham khảo cho quá trình xây dựng Đề án. Đây là những nội dung thiết thực, cần được nghiên cứu, chắt lọc để bổ sung vào Đề án, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

Các ý kiến, kinh nghiệm từ thực tiễn Lào Cai sẽ được đoàn tiếp thu, tổng hợp để phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị xem xét.