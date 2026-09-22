Đoàn khảo sát số 1 của Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5 về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Tại buổi làm việc, đại diện Quân khu 5 đã báo cáo với đoàn khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian qua. Nổi bật là, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, kết luận, chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính được đẩy mạnh; các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu được rà soát, bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định…

Thiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Phó trưởng đoàn khảo sát số 1 của Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn khảo sát ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ toàn diện của Quân khu 5 trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, nhất là các vấn đề về thách thức an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ.

Thành viên đoàn khảo sát số 1 phát biểu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu; phát huy vai trò nòng cốt của LLVT Quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân…

Theo chương trình, ngày 23-9, đoàn khảo sát số 1 của Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục làm việc với UBND TP Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.