Đoàn khảo sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn

Về phía tỉnh Lạng Sơn, làm việc với đoàn khảo sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa.

Các thành viên đoàn khảo sát nắm bắt tình hình hoạt động tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc

Trong giai đoạn 2021 - 2026, việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp. Khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn đã có sự phát triển mạnh về số lượng và quy mô, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các thành viên tham gia đoàn khảo sát tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Kỳ Lừa

Đến nay, toàn tỉnh có 6.599 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 84.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện cũng có 613 hợp tác xã, tổng số vốn đăng ký trên 1.800 tỷ đồng.

Lãnh đạo các sở, ngành và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tham gia khảo sát

Bên cạnh kết quả đạt được, cơ cấu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn phụ thuộc lớn vào khu vực dịch vụ, nhất là thương mại bán buôn, bán lẻ và logistics. Nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng rất cao (chiếm 97%), trong khi số doanh nghiệp vừa và lớn còn hạn chế. Cùng đó, số lượng doanh nghiệp tư nhân ngừng hoạt động, giải thể còn nhiều; trong giai đoạn từ năm 2020 - 2025, số doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả chiếm tỷ lệ khá lớn, số doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và tạm ngừng kinh doanh chiếm tỷ lệ khoảng 15%...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Trong chương trình, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc (khối 7) và hộ kinh doanh Trần Thị Lan (hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng tại khối 18), phường Kỳ Lừa.

Lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc nêu khó khăn, vướng mắc tại buổi khảo sát

Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn đã tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc chấp hành các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân; nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Đoàn khảo sát, nắm tình hình tại cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh trên địa bàn phường Kỳ Lừa

Các thành viên đoàn khảo sát nắm bắt tình hình hoạt động của hộ sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

Đoàn khảo sát cũng thu thập thông tin, nghiên cứu các mô hình hiệu quả, làm rõ khó khăn, vướng mắc và ghi nhận đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài.

Lãnh đạo Ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi khảo sát

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Trưởng Ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh giúp đoàn có thêm cơ sở đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời làm rõ vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế. Qua đó, đoàn có thêm cơ sở nghiên cứu, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời ghi nhận các kiến nghị từ địa phương, doanh nghiệp và hộ kinh doanh để nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.