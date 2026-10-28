Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại xã Công Sơn

Các đại biểu khảo sát mô hình trồng hồng của người dân trên địa bàn xã Công Sơn

Tham gia đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo một số ban của HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát kết quả triển khai 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết số 19 ngày 15/7/2025 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn giai đoạn 2025 - 2030; Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời khảo sát kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã.

Lãnh đạo UBND xã Công Sơn báo cáo việc triển khai các nghị quyết, chính sách trên địa bàn xã

Theo báo cáo, cấp ủy, chính quyền xã đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân. Hiện toàn xã có 4 hộ đăng ký đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí mua cây giống với tổng diện tích 2,25 ha để trồng cây mắc ca, hồng giòn và dẻ lấy hạt, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 68,5 triệu đồng.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Đối với thực hiện Nghị quyết số 19 của HĐND tỉnh, xã tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; ban hành kế hoạch triển khai và khảo sát thực tế các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Qua đó, xã bước đầu đánh giá tiềm năng, lợi thế gắn với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi khảo sát

Trong thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, xã ban hành các kế hoạch triển khai, tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, chống dịch bệnh; mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Đến nay, toàn xã đã khám sức khỏe cho 3.258 người, đạt 53%; có 2.760 người tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID, đạt 52,6%... Về chuyển đổi số, xã đã kích hoạt 3.931 tài khoản VNeID mức độ 2; ngày 22/10, xã tiếp nhận thiết bị sinh trắc học, hoàn thành cài đặt, kết nối hệ thống và sẵn sàng triển khai thu nhận từ ngày 28/10/2026.

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2025 - 2026, xã rà soát các hộ thuộc diện hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Năm 2026, toàn xã triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 25 hộ và hiện đã hoàn thành 18 nhà, đạt 72% kế hoạch.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Tại buổi khảo sát, các đại biểu tập trung trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nghị quyết và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Công Sơn đạt được trong triển khai các nghị quyết, chính sách và chương trình trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện, đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Công Sơn tiếp tục rà soát toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ của các nghị quyết và chương trình để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong phát triển kinh tế và thực hiện Nghị quyết số 02, xã cần chú trọng phát triển các cây trồng chủ lực như: hồng, dẻ lấy hạt, mắc ca, chè Shan tuyết; nhân rộng các mô hình điển hình, nghiên cứu, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã theo hướng thực chất, hiệu quả.

Về phát triển du lịch theo Nghị quyết số 19, xã cần nắm chắc các cơ chế, chính sách, định hướng phát triển du lịch; gắn phát triển du lịch với khai thác lợi thế các vườn hồng đẹp để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Đối với Nghị quyết số 72, trước ngày 2/11/2026, xã cần hoàn thành việc rà soát danh sách người dân, bảo đảm không trùng lặp; hoàn thành kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID trước ngày 20/11/2026; hoàn thành khám sức khỏe cho người dân theo kế hoạch trước ngày 30/11/2026.

Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã cần tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành hỗ trợ các hộ còn lại.

Các đại biểu tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã

Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng quà cho các hộ (trồng mắc ca và trồng hồng) tại các nơi đoàn đến khảo sát; tặng quà cho 1 tập thể thôn cùng nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.