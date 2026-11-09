Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan phòng thực hành STEM tại Trường THCS Cầu Giấy

Phòng thực hành STEM tại Trường THCS Cầu Giấy là không gian học tập, thực hành sáng tạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng cho thầy và trò nhà trường, nhằm góp phần tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học thông qua hoạt động học tập gắn với thực hành.

Đoàn công tác do đồng chí Phạm Thị Thiểm, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính. Về phía PETROVIETNAM có đồng chí Lê Anh Chiến, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Tập đoàn.

Học sinh giới thiệu với đoàn công tác về kính thực tế ảo và các ứng dụng trong học tập.

Tại buổi tham quan, đoàn công tác đã nghe thầy cô và học sinh giới thiệu về mô hình tổ chức các hoạt động STEM, chương trình học tập cũng như hệ thống thiết bị được trang bị trong phòng thực hành. Trong đó, robot, kính hiển vi, máy khắc và máy in 3D là những thiết bị hỗ trợ học sinh tìm hiểu kiến thức, thử nghiệm ý tưởng và từng bước hiện thực hóa các sản phẩm sáng tạo.

Các đại biểu quan sát mẫu vật qua kính hiển vi.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động STEM tại nhà trường không dừng ở việc tiếp nhận kiến thức lý thuyết. Thông qua quá trình thiết kế, lắp ráp, lập trình và điều khiển robot, học sinh được trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn, rèn luyện tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng xử lý vấn đề.

Đoàn công tác cũng được theo dõi phần trình diễn robot và tìm hiểu quá trình các đội học sinh tham gia thi đấu. Những sản phẩm do chính các em nghiên cứu, lắp ráp và lập trình cho thấy sự chủ động trong học tập, khả năng vận dụng kiến thức liên môn cũng như niềm say mê khám phá khoa học của học sinh.

Các đại biểu theo dõi phần thi đấu robot do học sinh Trường THCS Cầu Giấy thực hiện.

Giáo viên Trường THCS Cầu Giấy giới thiệu về máy khắc và ứng dụng của thiết bị trong hoạt động thực hành STEM.

Một trong những dấu ấn nổi bật của học sinh Trường THCS Cầu Giấy là thành tích tại Vòng loại khu vực miền Bắc - VEX Robotics 2026. Các đội tuyển Robotics của nhà trường đã xuất sắc giành tổng cộng 13 giải thưởng ở nhiều nội dung thi đấu như: Excellence Award (Giải Xuất sắc nhất), Robot Skills Champion Award (Vô địch Kỹ năng Robot) và Teamwork Place Award (Vô địch Đồng đội); Design Award (Giải Thiết kế ấn tượng); Amaze Award (Giải Cảm hứng); Think Award (Giải Tư duy Lập trình)...

Thành tích tại VEX Robotics 2026 không chỉ là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện mà còn mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình khám phá khoa học, công nghệ.

Với Trương Minh Quang (lớp 6A3) và Nguyễn Phương Vy (lớp 6A5), việc được trực tiếp thiết kế, lập trình và điều khiển robot đã mở ra cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời nuôi dưỡng niềm say mê sáng tạo.

Em Trương Minh Quang, học sinh lớp 6A3 (đứng giữa) điều khiển robot thi đấu.

Chia sẻ với đoàn công tác, em Trương Minh Quang, thành viên đội ALPHABOTS giành giải Excellence Award (Giải Xuất sắc nhất) cho biết: “Ban đầu, khi mới làm quen với robot, em thấy có khá nhiều điều khó, nhất là việc lắp ráp các bộ phận và lập trình để robot thực hiện đúng những nhiệm vụ đặt ra. Trong quá trình tập luyện, em và các bạn phải thử đi thử lại nhiều lần, có lúc robot chưa hoạt động như mong muốn nên cả đội cùng tìm nguyên nhân và điều chỉnh. Khi nhận được giải thưởng, em rất vui và tự hào vì những cố gắng của cả đội đã được ghi nhận. Qua cuộc thi, em học được nhiều kiến thức mới, biết cách phối hợp với các bạn và tự tin hơn khi thực hiện những ý tưởng của mình”.

Em Nguyễn Phương Vy lớp 6A5 (ngoài cùng bên phải) cho biết, việc học tập và thực hành STEM giúp em có thêm kiến thức, kỹ năng lập trình, điều khiển robot và nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá khoa học.

Cùng chung niềm vui, Nguyễn Phương Vy, thành viên đội ALPHABOTS giành giải Robot Skills Champion Award (Vô địch Kỹ năng Robot) chia sẻ: “Nhờ phòng STEM mà chúng em có cơ hội tiếp xúc với nhiều thiết bị hiện đại, tự tay thực hành những kiến thức đã học và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Em thích nhất là được lắp ráp, lập trình và điều khiển robot cùng các bạn. Qua những giờ học, chúng em hiểu bài hơn, biết cách làm việc nhóm và có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo. Đặc biệt, những kiến thức và kỹ năng được học tại phòng STEM đã giúp chúng em tự tin hơn khi tham gia các cuộc thi và đạt được giải thưởng. Em cảm thấy rất vui và mong sẽ có thêm nhiều giờ học thú vị như thế này”.

Các đại biểu cùng thầy và trò Trường THCS Cầu Giấy.

Từ những giờ học thực hành tại phòng STEM đến thành tích tại các sân chơi Robotics, học sinh Trường THCS Cầu Giấy đang từng bước biến kiến thức thành những sản phẩm sáng tạo cụ thể. Những trải nghiệm này góp phần hình thành khả năng tư duy khoa học, giải quyết vấn đề và tinh thần hợp tác ngay từ những năm đầu bậc trung học cơ sở.

Việc đầu tư phòng thực hành STEM cùng sự quan tâm, đồng hành của nhà trường và các tổ chức góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ cho học sinh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ trong tương lai.