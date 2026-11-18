Tham dự cuộc làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông.

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đỗ Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải nêu rõ, sau khi rà soát, thẩm định, đối chiếu chéo các dữ liệu trên Cổng Kê khai vị trí việc làm, đến nay đã cơ bản hình thành các khung A1 (Nhiệm vụ), A2 (Công việc) và C1 (Vị trí việc làm). Đây là các tài liệu quan trọng để tham chiếu cho toàn bộ các đơn vị trong hệ thống.

Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương Hà Minh Hải phát biểu

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng 12 nguyên tắc rà soát dùng chung phục vụ thống nhất công tác kiểm chứng. Viettel cùng các chuyên gia cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ xây dựng 28 quy tắc nghiệp vụ, 8 quy tắc kỹ thuật để sàng lọc, rà soát dữ liệu trên Cổng kekhaivtvl.dcs.vn.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông phát biểu

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, mục đích khảo sát tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát vì đây là những đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhập dữ liệu và được hệ thống chấm điểm đáp ứng yêu cầu có thể nhân rộng. Theo đó, Đoàn sẽ rà soát lại các tài liệu để xác định những vấn đề dữ liệu cần hoàn thiện, cùng góp ý củng cố các biểu mẫu của hệ thống, đây là việc cần làm thường xuyên, liên tục.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Đánh giá dữ liệu kê khai trên Cổng vị trí việc làm của khối Quốc hội và 3 Ủy ban được khảo sát, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, liên quan đến tình trạng hồ sơ của các đơn vị thuộc khối Quốc hội, đến thời điểm này, theo thống kê có 21 bộ hồ sơ (không tính đơn vị Kiểm toán nhà nước) đã ở trạng thái "Đang kê khai" và hoàn thành 8/8 bước, không lỗi phải sửa.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công phát biểu

Kiểm tra 100% hồ sơ đã đạt ở các nội dung: đủ các biểu bắt buộc, không có mã trùng, không có dòng dán nhầm, hoặc thiếu mã; các liên kết giữa các biểu thống nhất; mọi vị trí việc làm đều có bản mô tả và khung năng lực; loại nhân lực được chọn đúng danh mục; số người cần bố trí khớp với phương pháp xác định, kê khai đúng kỳ. Điểm chất lượng đạt 89,8/100 điểm.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Liên quan trực tiếp đến kết quả của 3 Vụ (Pháp luật và Tư pháp, Kinh tế và Tài chính, Dân nguyện và Giám sát) đã hoàn thành đủ 9 biểu, liên kết nhiệm vụ - công việc - vị trí việc làm trên Cổng thông suốt, không còn lỗi kỹ thuật trên hệ thống. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát về nội dung, dữ liệu.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chinh phát biểu

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đỗ Đức Hiển phát biểu

Kết thúc cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thảo luận và kết quả rà soát vị trí việc làm của khối Quốc hội.

Nhấn mạnh từ những dữ liệu hiện có, hệ thống đã bước đầu hoàn thiện các biểu mẫu chuẩn và cơ bản nhận diện được một số vấn đề còn vướng mắc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Vụ 5 (Ban Tổ chức Trung ương) và tổ chuyên gia phối hợp 24/24 giờ với các đơn vị của Quốc hội để tháo gỡ những vướng mắc đã được nhận diện, đảm bảo tiến độ đề ra.

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Trần Trung phát biểu

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao mô hình của Quốc hội, khi phát huy vai trò đi đầu, hỗ trợ của Cục Chuyển đổi số trong công tác xây dựng, hoàn thiện dữ liệu về vị trí việc làm. Đồng thời nêu rõ, việc rà soát, chuẩn hoá, làm sạch dữ liệu liên quan đến vị trí việc làm không chỉ thực hiện trong năm nay mà năm 2027 sẽ tiếp tục triển khai cùng với củng cố căn cứ pháp lý để thực hiện trong toàn hệ thống.