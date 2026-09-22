Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND Thành phố Hà Nội làm việc tại một số đơn vị thuộc Công an Thành phố

Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND, Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố.

Về phía Công an Thành phố có Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Thành phố; Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở giam giữ và siết chặt quy trình quản lý

Đại tá Lê Mạnh Thanh Việt, Giám thị Trại tạm giam số 1, Công an Thành phố Hà Nội trình bày báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại buổi khảo sát, Đại tá Lê Mạnh Thanh Việt, Giám thị Trại tạm giam số 1, Công an Thành phố Hà Nội trình bày chi tiết kết quả công tác tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự, báo cáo cung cấp các số liệu cụ thể về công tác tiếp nhận, phân loại giam giữ; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền, việc quản lý, thực hiện chế độ đối với phạm nhân chấp hành án tại trại và thực trạng cơ sở vật chất, công trình phụ trợ phục vụ công tác quản lý giam giữ...

Đại diện các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hà Nội và đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chuẩn bị hệ thống hồ sơ, tài liệu báo cáo khách quan, trung thực, đầy đủ. Quá trình làm việc tuyệt đối không né tránh, chủ động nêu rõ những vướng mắc, bất cập hiện nay; những vấn đề thuộc trách nhiệm của lực lượng Công an phải xử lý dứt điểm, các vấn đề về chức năng, thẩm quyền phải kiến nghị đúng cơ quan, ban ngành liên quan...

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, các cơ sở giam giữ phải tiến hành phân loại đối tượng chặt chẽ, khoa học, giao các phòng nghiệp vụ làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giam giữ và lực lượng Công an cơ sở đảm bảo tiến độ khảo sát; nghiêm túc tiếp thu ý kiến, khẩn trương chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế.

Kết luận nội dung này, đồng chí Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố yêu cầu khẩn trương có giải pháp khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nhân sự trong điều kiện công suất giam giữ lớn. Trưởng đoàn khảo sát đề nghị tập trung thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, phân loại, bố trí buồng giam khoa học, đặc biệt lưu ý khu vực dành cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ...

Đồng chí Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế HDND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát chặt chẽ nhóm đối tượng đặc thù, án tử hình, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chống đối, tự sát. Đối với bị can người nước ngoài, phải đảm bảo các chế độ sinh hoạt theo luật định và bố trí cán bộ ngoại ngữ để quản lý hiệu quả. Đoàn khảo sát yêu cầu kiểm soát tuyệt đối thời hạn giam giữ, công tác trích xuất, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn ăn mặc, y tế cho phạm nhân...

Về công tác thi hành án phạt tù, đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng, các cơ sở giam giữ cần kiểm soát nghiêm ngặt số lượng phạm nhân phục vụ, tổ chức học tập pháp luật, ưu tiên đào tạo nghề cho phạm nhân trẻ tuổi và hạch toán rõ chi phí lao động...

Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thi hành án hình sự tại cộng đồng

Tại chương trình làm việc tại công an xã An Khánh, Trung tá Phùng Công Trường, Trưởng Công an xã trình bày báo cáo kết quả công tác quản lý đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng và thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện nay, lực lượng Công an xã đang quản lý gần 200 trường hợp chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng, trong đó phần lớn là án treo. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang giám sát 31 trường hợp thuộc diện quản lý cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua các đợt kiểm tra đột xuất, 100% người chấp hành án đều có mặt tại địa phương, trình diện theo quy định.

Trung tá Phùng Công Trường, Trưởng Công an xã An Khánh trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân số cơ học tăng nhanh, số lượng cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thi hành án tại cộng đồng còn mỏng và phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Đồng chí Phùng Bá Nhân, Bí thư Đảng uỷ xã An Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Bá Nhân, Bí thư Đảng uỷ xã An Khánh kiến nghị Thành phố và Công an Thành phố tiếp tục tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã nhằm giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp về tội phạm ma túy và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ các dự án trọng điểm. Đồng thời, đề xuất có chính sách hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tại địa phương có đặc thù rất nhiều làng nghề; cam kết chính quyền xã sẽ tạo điều kiện tối đa để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở mới cho Công an xã...

Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, CATP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đánh giá đây là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải rà soát, bố trí nhân sự phù hợp. Đồng chí yêu cầu lực lượng Công an xã nghiên cứu kỹ các luật, nghị định, thông tư mới ban hành; khẩn trương hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ quản lý đối với các đối tượng thi hành án tại cộng đồng. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp sẽ tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn công tác này tại toàn bộ Công an cấp cơ sở.

Kết luận nội dung làm việc, đồng chí Duy Hoàng Dương đánh giá địa bàn xã An Khánh được khảo sát có tính chất giáp ranh, trọng điểm về trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận, quản lý số lượng lớn đối tượng thi hành án tại cộng đồng và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát của HDND Thành phố phát biểu kết luận

Để tháo gỡ các vướng mắc, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Đề án 06 và rà soát, phân bổ nguồn lực con người phù hợp với khối lượng công việc mới. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố cần chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chấn chỉnh việc giao nhận lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đảm bảo kịp thời, xây dựng quy chế phối hợp liên ngành rõ ràng.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã, cần tăng cường giám sát trách nhiệm quản lý nhà nước về thi hành án hình sự; phân công Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các mô hình tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ việc làm, an sinh xã hội, cần tiếp tục quan tâm, bố trí trụ sở, trang thiết bị và tài liệu chuyên dụng cho lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với lực lượng Công an xã, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lập hồ sơ, quản lý, giám sát đối tượng theo đúng Luật và các văn bản hướng dẫn. Cần chủ động giải quyết khó khăn đối với các đối tượng có di biến động phức tạp bằng việc ứng dụng linh hoạt công nghệ thông tin, mạng xã hội để giám sát. Khẩn trương thực hiện số hóa hồ sơ theo hướng dẫn của Công an Thành phố và rà soát kỹ các chính sách khoan hồng. Đoàn khảo sát giao các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố tiếp tục tổng hợp số liệu, tình hình từ các đơn vị để hoàn thiện báo cáo và kiến nghị cụ thể cơ chế hỗ trợ trụ sở, kinh phí với cấp có thẩm quyền.