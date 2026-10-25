Đoàn Khánh Hòa đoạt giải nhất Giải vô địch Yoga quốc gia, lần thứ VIII

Sáng 25-10, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa diễn ra lễ bế mạc Giải vô địch Yoga quốc gia, lần thứ VIII.

Giải vô địch Yoga lần này thu hút gần 100 vận động viên nam, nữ đến từ 8 đoàn: Quãng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Khánh Hòa 2, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hồ Chí Minh 2. Tại giải, các vận động viên tham gia tranh tài các nội dung: Yoga Asana (vô địch đối kháng các tư thế nam, nữ), Yoga nghệ thuật (đơn nghệ thuật; đôi nghệ thuật, nhịp điệu, kết hợp; tập thể).

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Liên đoàn Yoga Việt Nam trao giải toàn đoàn.

Đại diện Ban tổ chức trao huy chương cho các đội nam thi đấu xuất sắc tại giải.

Sau 3 ngày diễn ra các màn biểu diễn đẹp mắt, các trận tranh huy chương kịch tính, hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao 39 bộ huy chương cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ở giải toàn đoàn, đoàn Khánh Hòa xuất sắc đoạt 30 huy chương các loại (trong đó có 21 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng) giành giải nhất; Đồng Nai đạt 38 huy chương các loại (với 9 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 17 huy chương đồng) giành giải nhì; Quảng Ngãi đạt 19 huy chương (6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 5 huy chương đồng) giành giải ba.