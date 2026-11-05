Đoàn kết xây dựng quê hương

Tuyến đường trục thôn Sài Lớn, xã Phúc Lợi vừa hoàn thành mang lại niềm vui cho người dân trong khu vực. Trước đây, mặc dù đã được bê tông hóa nhưng cả tuyến chỉ rộng khoảng 3 m, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương. Thực hiện chủ trương mở rộng mặt đường lên 5 m, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, chặt cây, tháo dỡ vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng, trong đó gia đình ông La Ngọc Bất là một trong những hộ tiên phong.

Tuyến đường trục thôn Sài Lớn, xã Phúc Lợi nay đã khang trang, rộng rãi.

Ông La Ngọc Bất cho biết: "Gia đình tôi hiến khoảng 500 m² đất dọc tuyến đường, trên đất có cây quế, cây keo. Khi địa phương có chủ trương mở nền đường, gia đình tôi đồng thuận, chặt cây để bàn giao mặt bằng. Có đường rộng rãi, đi lại thuận tiện, bà con rất phấn khởi".

Bà con thôn Sài Lớn tự nguyện hiến trên 1.500 m2 để mở rộng đường.

Tuyến đường dài gần 1 km và có tới 30 hộ dân hiến trên 1.500 m2 đất. Từ sự gương mẫu của những hộ đi đầu, tinh thần tự nguyện nhanh chóng lan tỏa, tạo đồng thuận để công trình được triển khai thuận lợi.

Không chỉ góp đất mở đường, người dân còn tích cực tham gia các phần việc chung. Chị Đinh Thị Kỷ, thôn Sài Lớn cho biết: "Khi MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã tuyên truyền, vận động các hộ tham gia thực hiện công trình "Thắp sáng đường thôn - Đường cờ Tổ quốc", tôi nhận thấy công trình rất thiết thực. Gia đình tôi đã đóng góp kinh phí và ngày công để thực hiện công trình. Đến nay, công trình đã hoàn thiện, đường làng sáng hơn, người dân chúng tôi đi lại thuận tiện hơn".

Lãnh đạo xã Phúc Lợi tham gia "Ngày thứ Bảy cùng dân".

Sau sáp nhập, thôn Sài Lớn có trên 247 hộ với 1.059 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%. Mặc dù kinh tế chủ yếu dựa vào trồng quế và chăn nuôi, nhưng nhờ sự quan tâm đầu tư của địa phương cùng tinh thần đoàn kết, đời sống bà con ngày càng cải thiện, đến nay, toàn thôn chỉ còn 10 hộ nghèo.

Bà Nguyễn Thị Vân - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Sài Lớn cho biết: "Thời gian đầu triển khai mở rộng đường, một số hộ dân chưa hiểu rõ chủ trương, còn đề nghị được đền bù, hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động và giải thích về lợi ích lâu dài của công trình, tất cả đều đồng thuận, thống nhất bàn giao mặt bằng, tạo thuận lợi cho giao thương và việc đi lại, học tập của trẻ em".

Người dân đồng thuận, thống nhất bàn giao mặt bằng, mở rộng tuyến đường.

Từ thực tiễn cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Lợi xác định tuyên truyền, vận động phải gắn với nhu cầu thiết thực của người dân; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Đào Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Lợi cho biết: "Để huy động nguồn lực triển khai các công trình, phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã ban hành chương trình công tác năm, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã lập kế hoạch cụ thể gắn với các phong trào thi đua, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện. Đảng uỷ giao Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức 115 buổi tuyên truyền với trên 12.435 lượt người tham gia, đồng thời xã nắm bắt vấn đề người dân quan tâm, rà soát các công trình, phần việc cần thực hiện, từ đó lựa chọn hình thức vận động và kết nối nguồn lực phù hợp".

Lãnh đạo xã Phúc Lợi kiểm tra, rà soát các công trình, phần việc và lắng nghe ý kiến của người dân.

Từ cách làm này, nhiều công trình thiết thực được triển khai như thắp sáng đường thôn, đường cờ Tổ quốc, xây dựng cầu dân sinh, đường bê tông nông thôn, tranh tường tuyên truyền... Cùng với đó, xã tổ chức 80 buổi ra quân vệ sinh môi trường tại các thôn, thu hút trên 10.250 lượt người tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

MTTQ xã không chỉ phát huy nguồn lực tại chỗ mà còn chủ động kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để chung tay thực hiện các công trình, phần việc.

Người dân xã Phúc Lợi phấn khởi khi đời sống từng bước được nâng lên.

Bà Phùng Thị Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Lợi cho biết: "Trong quá trình thực hiện các công trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, từ việc nắm nhu cầu của thôn đến tuyên truyền, vận động và kết nối nguồn lực".

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Lợi đã kết nối với các đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng người dân trên địa bàn thực hiện được nhiều công trình, phần việc, tiêu biểu như: khánh thành “Tuyến đường thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời” kết hợp gắn cờ Tổ quốc theo cột đèn, dài 2 km, tổng kinh phí 66 triệu đồng; xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã, đến nay vận động ủng hộ được trên 80 triệu đồng; tổ chức “Ngày cuối tuần cùng dân” trồng tuyến đường hoa Mai Vạn Phúc và cây cau tại thôn 3 Vàn, dài trên 800 m, tổng kinh phí thực hiện trên 35 triệu đồng và 135 ngày công lao động.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, duy trì nhiều mô hình phù hợp. Hội Phụ nữ duy trì 17 mô hình, nổi bật là “Dân vận khéo 3 sạch: Sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp”; Đoàn Thanh niên xây dựng 6 mô hình về xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, phòng, chống ma túy. Hội Cựu chiến binh duy trì 4 mô hình vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục. Các mô hình góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và nâng cao trách nhiệm của người dân với cộng đồng.

Các mô hình phát triển kinh tế ở xã Phúc Lợi góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

Công tác an sinh xã hội cũng được MTTQ Việt Bam xã quan tâm. Qua đó, vận động trên 550 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 7 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các thôn Gốc Sâm, Bản Lạn, Khe Sài... Đồng thời, trao 115 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ yếu thế nhân dịp lễ, Tết, với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng.

Sức dân còn được thể hiện qua những đóng góp trực tiếp trong xây dựng hạ tầng giao thông. Trong 10 tháng năm 2026, người dân xã Phúc Lợi đã đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động, hơn 500 triệu đồng và hiến khoảng 11.000 m² đất để mở mới 5 km, mở rộng 7 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa gần 8 km đường trục thôn. Những đóng góp này góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.

Tinh thần đại đoàn kết trở thành động lực, góp phần xây dựng xã Phúc Lợi ngày càng khang trang, phát triển.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tịch cực của MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội, đời sống người dân Phúc Lợi từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7%.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đang đến gần. Tại các thôn, bản, công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, hướng tới sự kiện ý nghĩa, nơi tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, người dân cùng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và bàn bạc việc chung của cộng đồng. Đây cũng là dịp để mỗi người tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong xây dựng quê hương.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Lợi tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy vai trò các tổ chức thành viên và tăng cường kết nối nguồn lực xã hội. Qua đó, đưa tinh thần đại đoàn kết trở thành động lực thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng khang trang, phát triển.