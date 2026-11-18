Cán bộ và Nhân dân tham gia nhảy sạp tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh

Xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” là phong trào trọng tâm do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương triển khai nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giữ vững an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Thời gian qua, MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận, các đoàn thể đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò người có uy tín và sự tham gia trực tiếp của từng hộ gia đình, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Chung sức vun đắp

Đến thôn Cai Kinh, xã Cai Kinh, chúng tôi ấn tượng với diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, những ngôi nhà khang trang, đường làng sạch đẹp và các mô hình trồng cây ăn quả phát triển. Thôn hiện có 372 hộ, với 1.400 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, trong đó có 60 hộ giàu, 215 hộ khá, 90 hộ trung bình và chỉ còn 7 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm 1,9%.

Để có được kết quả đó, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, chủ động phát triển kinh tế gia đình; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Người dân thôn Cai Kinh, xã Cai Kinh đóng góp ý kiến nhằm xây dựng thôn ngày càng phát triển tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Chị Lương Thị Diệp, người dân thôn Cai Kinh, xã Cai Kinh chia sẻ: Chúng tôi luôn ý thức rằng muốn cuộc sống ngày càng tốt hơn thì mỗi gia đình phải nỗ lực, đồng thời các hộ cũng cần đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Trong thôn, mọi người thường xuyên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, góp ý về cách phát triển kinh tế. Khi có việc chung, bà con đều tích cực hưởng ứng, cùng đóng góp công sức đưa diện mạo thôn ngày càng khang trang, phát triển.

Tại thôn Đồng Ý, xã Tân Tri, người dân cũng phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Thôn có diện tích tự nhiên 826 ha, với 380 hộ, 1.731 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng và kinh doanh dịch vụ nhỏ.

Người dân thôn Thái Bình, xã Thái Bình tham gia chơi lảy cỏ tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Ông Hoàng Hữu Quân, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đồng Ý cho biết: Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn; khuyến khích các hộ có kinh nghiệm chia sẻ cách làm, hỗ trợ gia đình còn khó khăn. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Đến nay, thôn còn 5 hộ nghèo, chiếm 1,3%, giảm 2 hộ so với năm 2025.

Cùng với phát triển kinh tế, người dân thôn Đồng Ý còn tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang cảnh quan. Trong năm 2026, các hộ đã đóng góp 96 triệu đồng và 166 ngày công làm đường giao thông; đồng thời đóng góp 58 triệu đồng trang trí đường cờ, đèn chiếu sáng tại khu dân cư. Người dân còn tham gia phát quang 3,5 km đường giao thông, khơi thông 700 m cống rãnh, thu gom rác thải sinh hoạt. Hiện thôn có 359 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tăng 2 hộ so với năm 2025.

Không chỉ ở những địa bàn trên, tinh thần chung sức còn được phát huy rộng khắp. Hiện toàn tỉnh có 923 thôn, khối phố, gồm 835 thôn và 88 khối phố. Tại các khu dân cư, ban công tác mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân tham gia xây dựng cộng đồng.

Tinh thần ấy được thể hiện qua những đóng góp thiết thực. Từ đầu năm 2026 đến nay, Nhân dân đã hiến hơn 10.600 m² đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng và trên 33.900 ngày công lao động xây dựng các công trình nông thôn mới. Cùng với đó, các khu dân cư phối hợp tổ chức hơn 5.600 cuộc tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 400.000 lượt người nghe; các tổ hòa giải tiếp nhận 1.370 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.112 vụ, đạt tỷ lệ hơn 81%. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn ANTT, củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Lan tỏa nghĩa tình

Bên cạnh vận động người dân phát triển kinh tế, chung sức xây dựng cộng đồng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến khu dân cư còn tích cực kết nối, huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tinh thần tương thân, tương ái được lan tỏa, góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó trong mỗi khu dân cư.

Hiện toàn tỉnh có 923 thôn, khối phố, gồm 835 thôn và 88 khối phố. Từ đầu năm 2026 đến nay, người dân tại các khu dân cư đã hiến hơn 10.600 m² đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng và trên 33.900 ngày công lao động xây dựng các công trình nông thôn mới. Cùng với đó, các khu dân cư phối hợp tổ chức hơn 5.600 cuộc tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 400.000 lượt người nghe; các tổ hòa giải tiếp nhận 1.370 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.112 vụ, đạt tỷ lệ hơn 81%.

Tháng 10/2026, anh Hoàng Văn Tiến (hộ cận nghèo) thôn Thái Bình, xã Thái Bình bị tai nạn lao động khi đi cắt cỏ. Trước hoàn cảnh đó, Ban Công tác Mặt trận thôn đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân và người dân đóng góp được 31 triệu đồng giúp gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Hoàng Văn Tiến chia sẻ: Sau khi gặp tai nạn, cuộc sống gia đình tôi càng gặp nhiều khó khăn. Được Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức, cá nhân và bà con trong thôn quan tâm, hỗ trợ, gia đình tôi rất xúc động. Đây là nguồn động viên lớn để gia đình có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Từ những việc làm cụ thể ở khu dân cư, tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được lan tỏa thông qua các cuộc vận động, phong trào nhân đạo, từ thiện trên địa bàn toàn tỉnh. Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh với tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng, góp phần chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục nhận được sự chung tay của MTTQ, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Quỹ Cứu trợ tỉnh cũng tiếp nhận, vận động được hơn 31 tỷ đồng, gồm kinh phí các xã chuyển nguồn hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các cơn bão năm 2025 và nguồn ủng hộ khắc phục hậu quả bão số 4 năm 2026.

Ông Lương Tiến Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Cùng với những hoạt động hỗ trợ tại cơ sở, công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức, với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động, hỗ trợ gần 65.000 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 36 tỷ đồng; trong đó riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 9.930 suất quà, trị giá trên 5,6 tỷ đồng.

Bên cạnh vận động các nguồn lực xã hội, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh tiếp tục được Ban Vận động quỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, sử dụng để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, quỹ đã chi hơn 5 tỷ đồng để tặng quà, hỗ trợ xây nhà, cứu trợ đột xuất cho người dân và hỗ trợ xây dựng, bảo trì 5 cầu giao thông nông thôn ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động, tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực hỗ trợ. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chi hơn 29 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 614 căn nhà cho người dân, gồm: 380 căn xây mới và 234 căn sửa chữa.

Không chỉ thể hiện qua sự sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tinh thần đoàn kết còn được phát huy trong việc người dân chủ động tham gia quản lý, xây dựng cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và gắn kết. Từ những nỗ lực phát triển kinh tế của mỗi gia đình đến sự chung tay xây dựng hạ tầng, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động tự quản, tinh thần đoàn kết đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực tại mỗi khu dân cư. Qua đó, vai trò kết nối, tập hợp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục được phát huy, khơi dậy sức mạnh cộng đồng, tạo nền tảng xây dựng những khu dân cư ngày càng ấm no, văn minh, hạnh phúc.