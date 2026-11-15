Đoàn kết xây dựng bản vùng biên Tứ Chiềng ngày càng khởi sắc

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo xã Yên Khương.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cùng những hoạt động giao lưu cộng đồng đã diễn ra, tạo nên không gian ngày hội đầm ấm, giàu bản sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm gian trưng bày thổ cẩm bản Tứ Chiềng.

Bản Tứ Chiềng hiện có 345 hộ với 1.823 nhân khẩu, trong năm qua được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Mô hình “Bản sáng vùng biên” do Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp triển khai đã hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện hạ tầng, xây dựng cảnh quan bản làng và nâng cao nhận thức trong thực hiện nếp sống văn minh.

Những chuyển biến ấy không chỉ tạo thêm động lực phát triển kinh tế, mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu chung vui với người dân bản Tứ Chiềng.

Vui mừng trước những đổi thay của bản Tứ Chiềng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Yên Khương phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc đời sống và nguyện vọng của Nhân dân; nói đi đôi với làm, những việc đã cam kết với dân phải quyết tâm thực hiện đến cùng.

Trong công tác giảm nghèo, cần rà soát cụ thể từng hộ để có phương án hỗ trợ phù hợp; hộ thiếu vốn được hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn, người thiếu việc làm được hỗ trợ học nghề, tìm việc, hộ thiếu kinh nghiệm sản xuất được hướng dẫn kỹ thuật, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế lâu dài để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Người dân bản Tứ Chiềng tại ngày hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Chi bộ, Trưởng bản, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, già làng và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

Mỗi gia đình cần chủ động thực hiện những việc làm thiết thực như giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đường bản, thu gom rác thải, trồng cây xanh, bảo vệ các công trình công cộng; duy trì sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, gìn giữ bản sắc tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, kiên quyết ngăn ngừa và đẩy lùi các hủ tục.

Người dân bản Tứ Chiềng tại ngày hội.

Bà con Nhân dân bản Tứ Chiềng nói riêng, xã Yên Khương nói chung cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ những hộ còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tiếp tục phát huy mô hình “Bản sáng vùng biên”, cùng với đó gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc; mỗi người dân thực sự trở thành một “cột mốc sống”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bản Tứ Chiềng bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà các hộ nghèo xã Yên Khương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với người dân bản Tứ Chiềng.

Cũng trong chương trình công tác tại xã Yên Khương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã kiểm tra tình hình dạy và học, cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương; kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tại Đồn Biên phòng Yên Khương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tình hình dạy và học, cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực vượt khó của đội ngũ nhà giáo đang ngày ngày gắn bó với học sinh vùng biên.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thầy giáo, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết với nghề, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, chăm lo giáo dục toàn diện, giúp học sinh vùng biên có thêm tri thức, kỹ năng và cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, giáo dục ở địa bàn miền núi, biên giới không chỉ góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của địa phương. Do đó, các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các điều kiện để nhà trường hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả đầu tư, thực sự trở thành môi trường giáo dục toàn diện cho con em đồng bào các dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng máy tính cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 712 học sinh, trong đó 487 học sinh nội trú và 225 học sinh bán trú. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ban Giám hiệu nhà trường cần xây dựng nền nếp quản lý khoa học, quan tâm chất lượng bữa ăn, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ phù hợp với lứa tuổi; tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tại Đồn Biên phòng Yên Khương.

Đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và nắm tình hình địa bàn tại Đồn Biên phòng Yên Khương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Đồn Biên phòng Yên Khương.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương tiếp tục bám địa bàn, gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.